Ez az ősz sem más mint a többi, megvannak a saját trendjei, természetesen a cipők terén is. Nadrághoz szinte bármilyen lábbelit felvehetünk az idén divatos darabok közül, de ha nem szeretnénk a hűvösebb napokon sem lemondani a szoknyáról, akkor öt fazon közül érdemes választani. Mutatjuk melyek ezek!

2023 őszének cipőtrendjei viszonylag nagy mozgásteret adnak, szoknyához, ruhához azonban nem mindegy, mit viselünk. A hűvösebb napok beköszöntével el kell búcsúznunk a papucstól, szandáltól és espadrilles cipőktől, melegebb, zártabb darabokra kell cserélnünk ezeket.

Midiszoknyához loafer

A loaferek jó ideje a gardróbunk nélkülözhetetlen darabjai, és ez jól is van így. Kényelmesek és nagyon jól kombinálható darabok, bármilyen nadrághoz viselhetők, és a szoknyákhoz is jól passzolnak. Egy fekete midiszoknyához (rakott is lehet), fehér inggel, pólóval, garbóval vagy akár oversize pulcsival tökéletes viselet irodába vagy egy vasárnap délutáni sütizéshez.

Fűzős bakancshoz miniszoknya

A miniszoknya reneszánszát éli idén ősszel. Fűzős bakanccsal, harisnyával vagy hosszabb, vastagabb zoknival kombinálva igazán stílusos outfiteket hozhatunk ösze. A szettet megtoldhatjuk még egy kötött pulcsival, egy túlméretezett blézerrel vagy egy bomberdzsekivel.

A sneakerekhez bármilyen szoknya megy

Senkit sem lep már meg, ha valakit szoknyában és tornacipőben látunk az utcán. Ha eddig nem mertük bevállalni, ne halogassuk, lépjünk ki a komfortzónánkból! A sneakerekhez tényleg bármit felvehetünk, egy sportos farmerszoknyát pólóval és kardigánnal, ceruzaszoknyát egy kötött pulcsival, vagy egy midiszoknyát blúzzal. Idén visszatértek a hosszú farmerszoknyák is, ezekhez is viselhetünk sportcipőt és fehér pólót - ezt a szettet állásinterjúra ugyan nem ajánljuk, de minden más alkalomra tökéletes.

Klasszikus fekete magassarkú elegáns és egyszerű maxiszoknyával

A klasszikus fekete magassarkú a legjobban kihasználható lábbelik közé tartozik. Garantálja az elegáns megjelenést nem csak az irodában, ünnepi alkalmakra is felvehetjük. A stílusos cipőt ugyanolyan stílusos szoknyával illik viselni: egy rakott maxiszoknya vagy egy A-vonalú szoknya egy visszafogott felsővel biztosítja, hogy a cipőnk is érvényesülni tudjon.