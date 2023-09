A hírnév nem mindig elegendő a tökéletes élethez. Mi a helyzet a magánélettel? Számos magyar és külföldi sztár házassága zátonyra futott az elmúlt időben, de vannak olyan válások is, amelyek bár régebben történtek, mégis akkorát „szóltak", hogy máig emlékszünk rájuk.

Általános sztereotípia, hogy a sztárok mind boldogok, sikeresek, az életük pedig nehézségektől mentes. Ha azonban egy kicsit belegondolunk, esetleg utánaolvasunk, rájövünk, hogy ez sokszor egyáltalán nem igaz. A hírnév nem minden, ők is ugyanolyan emberek, mint mi, és ugyanúgy akadnak magánéleti problémáik.

Nemrég került nyilvánosságra, hogy Sydney van den Bosch magyar modell és Egerszegi Tamás focista házassága véget ért. Kapcsolatuk, mint kiderült, régóta nem volt zökkenőmentes, annak ellenére sem, hogy próbálták magukat elzárni a nyilvánosság elől.

Csak azt éreztem, hogy valami nem jó, és azon járt az eszem, hogyan lehetne megjavítani. De aztán rájöttem, hogy ezen már nem lehet javítani – fogalmazott a modell.

Döbbenetes hirtelenséggel ért véget Tóth Gabi és Krausz Gábor házassága is pár héttel ezelőtt. A legtöbben álompárnak tartották őket, így nem túlzás, hogy sokkoló hatású volt a hír, miszerint külön folytatják az útjukat. Néhány hónappal ezelőtt vált valóra közös, régóta dédelgetett álmuk, beköltöztek szentendrei otthonukba...

2018-ban ugyanilyen nagy port kavart Hosszú Katinka és Shane Tusup válása is. Katinka saját közösségi oldalán jelentette be a hírt a válásról és a közös szakmai életük lezárásáról, konfliktusuk ország-világ előtt zajlott. A hír közzététele után, az úszónő Facebook-oldala eltűnt, majd Tusup nyílt levélben reagált a történtekre.

Alapvetően abban az időszakban az úszás volt nekem az, ahol kiadtam magamból minden dühöt meg tüskét, ami bennem volt. Ezeket mindig az úszásban vezettem le, meg akartam mutatni mindenkinek és magamnak is, hogy újra világbajnok leszek. – idézte a Bors Hosszú Katinka szavait.

De a világsztárok magánélete sem mindig romantikus filmekbe illő történet. Idén augusztusban robbant a hír, hogy Britney Spears és férje, Sam Ashgari válik. 2022 júniusában házasodtak össze, azóta azonban kapcsolatuk megromlott.

A válópert Ashgari adta be, azt állította, hogy felesége megcsalta őt és erőszakoskodott is vele. Szerinte előfordult az is, hogy álmában bántalmazta az énekesnő – írja a TMZ.

Míg Britney-ék házassága kevéssel több mint egy évig bírta, addig Kevin Costner és Christine Baumgartner 18 évig alkottak egy párt. A válópert Christine adta be, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva. A színész sokat volt távol a családjától, forgatásról forgatásra járt, ez vezetett kapcsolatuk megromlásához.