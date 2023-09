A kristályok amellett, hogy gyönyörűek és természetesek, gyógyító hatásuk is van. Különleges színviláguk, formáik és fényük csak úgy vonzza a tekinteteket. Ha spirituálisan szeretnénk megközelíteni, a test, lélek és egyensúly megteremtésében nagy szerepet játszanak, a kristályokkal végzett holisztikus gyógyító módszerek segíthetnek ezen egyensúly kialakításában, a stresszoldásban. Különböző testrészeinkre hatnak, mindegyik másként és máshogyan. Fontos azonban, hogy megfelelően legyenek tisztítva és testünk közelében legyenek, akár ékszerként.

Mindent a kristályokról

Mi is a kristály? nevezik a természetben található, vagy mesterségesen előállított szilárd anyagok olyan példányait, amelyek síkokkal határolt szabályos testek (poliéderek) alakjában találhatók. Kristálynak nevezik a természetben található, vagy mesterségesen előállított szilárd anyagok olyan példányait, amelyek síkokkal határolt szabályos testek (poliéderek) alakjában találhatók. Az ideális kristály olyan tökéletesen szabályos rácsú egykristály, amely nem tartalmaz szennyezéseket, hiányokat vagy más kristályhibát.

A reális kristály az ideális kristály és a rácshibák együttese.

A gyógyító ásványoknak is vannak rezgéseik, amelyek hatnak az emberi test energiamezőjére. Az egyes szerveknek különböző rezgéseik vannak, ezért hatnak más és más kövek rájuk. Az ásvány segít a problémák megoldásában, de ezeket a negatív energiákat utána magában is tartja, így érdemes őket néha megtisztítani. Ezt tehetjük, hideg folyóvízzel, tűzzel, sóval és földdel is. Energiával töltődhetnek fel, ha egy ideig napra vagy holdfény alá helyezzük őket. Ilyenkor azonban figyelni kell a tulajdonságaikra, nem minden kristálynak tesz ez jót.

Kristályok tisztítása A drágaköveink energetikai megtisztításához használhatunk vizet, tengeri sót vagy füstöt. Ha kisebb tisztítást akarunk végezni, elegendő, ha 2-3 percig folyóvíz alá tesszük ásványunkat. A folyó víz keltette rezgések során eltűnnek a korábbi információk a kövekből. Egy másik tisztítási technika, a sóval való tisztítás. Picit időigényesebb, de annál hatásosabb! A lényeg, hogy tiszta és nagy szemű sót használjunk. A legjobb, ha himalája vagy indus sót használunk. Tegyünk egy maroknyi sót egy tálkába, amit már többet másra nem használunk és fedjük le egy fehér kendővel. Erre a kendőre helyezzük a tisztítandó kristályt, majd a maradék kendővel takarjuk be kövünket és hagyjuk így, 2-3 órán keresztül. A sót még egyszer már ne használjuk, adjuk vissza a természetnek, öntsük ki. Erős és könnyen kivitelezhető tisztítási mód a földdel való tisztítási mód. Tedd egy vászonzacskóba a kristályodat, majd temesd el az anyaföldbe. Akár néhány napig, de egy éjszakán át minimum így hagyhatod. A módszer működhet erős, egészséges szobanövények földjével is. Kifejezetten ajánlott a gyökércsakra földelő hatású ásványai esetében. A levegő őselemmel – füsttel való tisztítás is hatékony lehet, nincs más dolgunk, minthogy egy füstölő felett tartsuk az ásványunkat 1-2 percig, de vigyázzunk arra, hogy hő ne érje az ásványt, mert el fog színeződni. esetleg legyezzük, fújjuk rá a füstöt!

Számos kristályokkal díszített ékszer is kapható már kézműves vásárokban. Ha hordani szeretnénk érdemes nem csak a színére figyelni, hanem az ásvány hatására is. A tudatosság és az energia ezen ékszerekben is jelen van.

Gyógyító ásványok

Végtelen sok gyógyító ásvány létezik, de akad pár, amely erősebb és sokrétűbb hatással rendelkezik. Karen Frazier A kristályok gyógyító ereje című könyvében pontosan ezekkel foglalkozik.

Ametiszt

Támogatja a helyes intuíciókat és segítségével magasabb erők útmutatásaihoz, valamint az álmaink erejéhez kapcsolódhatunk. Régen úgy vélték segíti a józanságot, az utazóknak biztonságot nyújt és a harmadikszem-csakrához kapcsolódik, amely az intuíció központja. Segítséget nyújthat az álmatlanságban szenvedőknek, de sokszor negatív energiák semlegesítésére vetik be ezt az ásványt. Stressz, szorongás, függőségek esetén is hasznos.

Fluorit

Sokoldalúsága színe változatosságából adódik. A szivárvány fluorit lehetővé teszi a csakrák közötti energiaáramlást, a támogatja az egyértelműséget és a józan gondolkodást. Egyensúlyba hozza és stabilizálja az energiákat, nyugtató hatású, támogatja a kreativitást.

Rózsakvarc

Mindenféle szeretetet támogat, a feltétel nélküli elfogadást és a szerelmet egyaránt. A megbocsátásban lehet segítségünkre, a kedvesség és az együttérzés köve is. Az önszeretet, az érzelmi gyógyulás, a béke és a játékosság is az erényei között szerepel.

Türkiz

Szerencsét, jólétet és személyes erőt nyújt. Támogatja a tisztánlátást, a spiritualitást, az egyéni és a spirituális erőt. Segít kimondani a saját igazságunkat, hangot adni kreatív ötleteinknek, véd a lopással szemben támogatja az ambíciókat, nyugtató hatású és magába szívja a felesleges energiákat is.

Achát

Elősegíti az érzelmi kiegyensúlyozottságot és a koncentrációt. A kék színváltozat a kommunikációt és a becsületességet. A mohaszínű a feltétlen szeretetet és bőséget, a rózsaszín pedig az együttérzést. Más színek a színhez kapcsolódó csakrával összefüggésbe hozható problémákat hivatottak orvosolni.

Amazonit

Az igazság és a bátorság kövének is nevezik, támogatja az igazság kimondását, egyensúlyt teremt a szív- és torokcsakra között, segíti a feltétel nélküli szeretet, a békét, a megértést és a becsületességet. Véd a negatív érzelmekkel szemben.