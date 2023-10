Már megint csak a szürke, monoton hétköznapok? A szokásos dugó a forgalomban vagy az elvesztegetett idő a tömegközlekedésen? A főnök már megint a „mit csináltál rosszul"-listájával talál meg? Igen, ez is a dolgozói lét része, és bizony akad olyan szakasz az életünkbe, amikor mindezek hatására elvesztjük motiváltságunkat.

Mégis, hogyan legyünk motiváltak, ha feletteseink csak azt teszik szóvá, hogy mi az, amit rosszul csináltunk és azt soha, amit jól? Hogyan maradjunk pozitívak, ha értékeink nincsenek kiemelve?

Ha folyton-folyvást csak a hibáinkat emlegetik, előbb-utóbb önértékelésünk is romlik. Az rendben van, hogy a hibáiból tanul az ember, és az is oké, ha ezeket szóvá teszik, de majdnem biztos, hogy nem rontunk el mindent, és sok mindenben jól teljesítünk. Ha pedig főnökeink kiemelnék azokat is, amiket jól csinálunk, sokkal nagyobb elánnal vetnénk bele magunkat abba is, amikben gyengébbek vagyunk és igyekeznénk fejlődni.

Ha ilyen élethelyzetbe kerülünk, először is mérlegelnünk kell, hogy biztosan ezt a munkát szeretnénk-e végezni. Tegyük fel a kérdést: biztosan jó helyen vagyunk?

Ha a válasz nem és a folytonos munkahelyi stressz következtében pszichoszomatikus tüneteket észlelünk magunkon, akkor érdemes elgondolkodnunk a továbblépésen.

Ha azonban maradni szerenénk, akkor az alábbiak szerint érdemes eljárnunk saját jólétünk érdekében.

Készítsünk egy listát!

Első körben érdemes listát írni saját magunknak. Ebben felsorolhatjuk, hogy mi lehet az, amin személy szerint nekünk kellene változtatni, mi az, amiben fejlődnünk kell még és mik az erősségeink. Ezáltal jobban tisztába leszünk az aktuális helyzettel és nagyobb önismerettel fordulhatunk a feletteseinkhez.

Ha nem motivál más, motiváljuk saját magunkat!

Saját magunkat is megjutalmazhatjuk egy-egy eredményes projekt után. Ez lehet egy falat édesség is vagy bármi olyan, ami számunkra örömet okoz. Egy szürke és monoton hétköznapon is biztosan van olyan, ami akár a „nap fénypontja" is lehet.

Kommunikáció, kommunikáció, kommunikáció...

A legőszintébb és legtisztább út, ha problémánkkal magához a főnökhöz fordulunk. Ha ő erre nyitott, könnyebben találhatunk közösen megoldást, hiszen jó esetben a főnök célja sem az, hogy a dolgozók szorongjanak vagy épp kedvetlenül dolgozzanak.

Legyünk kreatívak!

Próbáld meg az egyéni kreativitásodat belevinni a monoton munkába is. Lehet ez akár különböző színű szövegkiemelők használata, egy új naptár vagy akár az excel tábla kiszínezése is.

Tanuljunk új dolgokat!

Ha egy területen „kiégünk", lehet az a gyógymód, hogy másik területen érvényesülünk. Ilyen helyzetben érdemes akár felettesünknek jelezni fejlődés és változás iránti nyitottságunkat.

Egy kicsi mozgás, mindenkinek kell...

Munka közben fontos, hogy felálljunk pár percre, átmozgassuk magunkat, sétáljunk vagy eltereljük figyelmünket a munkáról. Az ülőmunka okozta mozgásszervi problémák megkeseríthetik az egész életünket, a görnyedés és a rossz testtartás káros hatással bírhat egészségünkre.

Az ülőmunkát végzőket a rossz testtartás, a helytelen terhelés következtében nyak-, hát-, láb- és derékfájdalmak kínozhatják, de idővel kopások és meszesedések is jelentkezhetnek. Ezek mind visszahatnak a már amúgy is rossz testtartásra, ebből kifolyólag pedig a szervezet egészére. Az ülőmunkánál a fókuszt a gerincoszlop természetes görbületeinek megtartására kell helyezni. A szabálytalan ülés következtében a fej előrehelyeződik, a hát elfárad, a mellkas beszűkül, a vállak előreesnek, a medence eltolódik és a lélegzetvétel is szabálytalanná válik. – mondta el a Life.hu-nak Hucker Kata pilatesoktató.

Fontos, hogy a megfelelési kényszer soha ne váljon az egészségünk kárára, minden esetben a saját jólétünk legyen a legfontosabb. Ha túl sok fizikai vagy mentális terhet ró ránk a munka, gondolkozzunk el, min érdemes változtatnunk.