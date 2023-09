Nem is gondolnánk, hogy Pest megyétől nem messze, a nógrád megyei Garáb településen milyen csoda vár ránk. A festői, kicsiny falu talán legnagyobb ékköve a dombok tetején álló, színes imazászlókkal díszített buddhista emlékkert és meditációs központ, melynek szentélyében található a Samsara hangtál, mely a világ legnagyobbja. Mindezt egy Hong-Kong-ban élő üzletember álmodta meg.

A helyszínre érve rögtön beszippant mindannyiunkat a hely és a 3 és fél tonnás aranyozott Buddha kisugárzása. A kertben nem csak az imazászlók és a különleges növények pompáznak, de a fel-alá szaladgáló pávák is vonzzák a tekinteteket. Az idilli környezet megalapozza a szentély atmoszféráját is.

Mindent a SAMSARA-hangtálról

A SAMSARA-hangtál a világ jelenleg legnagyobb hangtálja. A hangtál megnevezés ez esetben lehet kicsit megtévesztő, hiszen 2018-ban egy harangöntő műhelyben öntötték Innsbruckban, Ausztriában, egy évszázados hagyományokkal rendelkező harangöntő műhelyben. Súlya több, mint 2,5 tonna és átmérője 233 cm. A SAMSARA méreténél és erejénél fogva egy óriási lehetőség arra, hogy a hangtálak gyógyító, ellazító és tudatemelő hatását hallgatója sokszorosan élvezhesse az is, aki hangfürdőre látogat el ide.

Mérete lehetővé teszi, hogy a hangfürdők alkalmával a belsejében is tartózkodhassanak, engedve, hogy mély hangjai és mindent átható rezgései a sejtek legbelsejébe is eljussanak. Érdekessége, hogy azon túl, hogy eredeti, nepáli hangtál recept alapján készült el, beleöntöttek egy kicsi hangtálat is. Így biztosítva a hangtál vonal folytonosságát. A szentély felavató szertartásán pedig Jigthub Rinpoche áldotta meg.