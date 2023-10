A kezdeti támadások, amelyek megrázták az Egyesült Államokat

Az első jelentősebb szarvasmarha-csonkításokról szóló rémhírek az 1970-es években kaptak szárnyra, amikor is az Egyesült Államok Colorado államában több mint 200 ilyen esetet jelentettek

be. A szarvasmarhákat borzalmas állapotban találták meg a farmerek.Az állatok szemgolyóit valamilyen éles eszközzel kivájták, füleiket levágták, továbbá hiányoztak még a tőgyeik, nemi szerveik és a végbelük. Az esetekben talán a legfélelmetesebb az volt, hogy a tetemekben egy csepp vér sem maradt, illetve a helyszínen sem találtak vért, de még lábnyomokat vagy keréknyomokat sem.

Hogyan végezhettek ilyen gyorsan?

Az orvosszakértők és helyszínelők szerint egy ilyen hatalmas állat kivéreztetéséhez, illetve a helyszín teljes feltakarításához több nap kellene, de a csonkításokat egy éjszaka alatt követték el. Így arra a következtetésre jutottak, hogy az állatokat valamilyen repülő járműben csonkíthatták meg, mert csak így magyarázható meg, hogy nem hagytak nyomot. Viszont egy helikopter vagy repülőgép hangjára fel kellett volna ébredniük a farmereknek, így ezt sem sikerült bebizonyítaniuk.

Az esetet olyannyira komolyan vették, hogy az akkori washingtoni szenátor, Floyd Haskell, az FBI nem hivatalos segítségét kérte az ügy felderítéséhez, de még ők sem jutottak megoldásra.

A következő években a marhacsonkítások száma egyre csak nőtt, 1979-re már több ezer esetről tudtak, amelyeket főként az állam ritkábban lakott, nyugati területein követtek el. A nyomozóiroda azonban most sem járt sikerrel, végkövetkeztetésként 1980. január 15-én azzal zárta le a nyomozást, hogy a csonkításokat vélhetően a közelben élő prérifarkasok követhették el. A farmerok felháborodtak, és követelték az államtól, hogy folytassák a nyomozást, de nem sok sikerrel. A kutatók szerint az is nagyon valószínű, hogy a hiányzó nemi szervek és más testrészek a

természetes bomlási folyamat részeként összezsugorodnak; és a dögevők ezeket a lágy testrészeket, a nemi szerveket vagy a tőgyet, illetve a szemeket és a szájat fogyasztják el a legszívesebben - írja a history.com.

További megmagyarázhatatlan állatcsonkítások

Sajnos nem csak szarvasmarhákat, de más haszonállatok megcsonkított tetemeire is bukkantak a

következő években szerte a világon. Egyes feljegyzések szerint pedig már a 17. században is csonkítottak meg birkákat és lovakat is hasonló körülmények között. De érdekes módon a legtöbb eset az 1960-as és 70-es évekhez kötődik - írja az ArcansasOnline.

Az egyik leghíresebb eset, amikor idegen lényekkel kapcsolták össze az állatcsonkítást. Egy, a Lady névre hallgató lovat holtan és részben megnyúzva találták meg a farmerok az istállóban. Az állat agyát, tüdejét, szívét és pajzsmirigyét sebészi pontossággal távolították el. Az esetet követő 24 órán belül megjelent a rendőrség, többen pedig azt állították, ufót láttak, illetve voltak, akik más idegen lényeket észleltek a farm közelében - számol be az AlamosaNews. A helyi bíró, Charles Bennett elmondta, három vibráló, narancssárga gyűrűt látott az égen a távolban elsuhanni, amelyek háromszög alakzatban, hihetetlen sebességgel repültek, és zümmögő hangot adtak ki. Eközben a seriff két helyettese arról számolt be, hogy egy lebegő narancssárga gömb követte őket egy ideig.

A legelterjedtebb teóriák

Sokan a mai napig is a sátánista szektákkal hozzák kapcsolatba a csonkításokat. 1975-ben a

kanadai rendőrség le is tartóztatott egy csoportot, amelynek tagjait állatcsonkításon kaptak. Ám ebben az esetben a szarvasmarhák testében nagy mennyiségű vér volt, illetve a szerveiket sem tudták olyan

precízen eltávolítani.

Mások továbbra is a legkézenfekvőbb magyarázatban hisznek, vagyis hogy ragadozók követték el a támadásokat, de ez az elmélet rögtön megdől, mivel egy medve vagy róka nem csak bizonyos szerveket enne meg, és biztos, hogy nem hagyná érintetlenül a hús nagy részét.

Egyes szakértők szerint a csonkításokat maga a természet törvénye is okozhatta. Amikor egy szarvasmarha vagy ló egy nagyobb sérülés vagy vágás következtében elpusztul, a gravitáció a sebbe húzza a vért, a bőr ezen a részen kiszárad majd kiszakad, és a vér a földbe szivárog, ami felszívja, illetve a rovarok elfogyasztják. Így a test pont úgy nézhet ki, mintha valaki kivéreztette volna. A nemi szervek hiányára is akadhat racionális magyarázat. A kutatók szerint a hiányzó nemi szervek és más testrészek a bomlási folyamat során egészen kicsire zsugorodnak, és a dögevők, akik ezeket a szerveket kedvelik a legjobban, úgy tudják kienni a testből, hogy annak

szinte nem is marad nyoma. Ám ez az elmélet is sajnos megbukik, mert a bomlási folyamat nem

egy éjszaka alatt megy végbe, míg egyes szarvasmarhák csonkítása egyik napról a másikra történt.

Vajon akkor mi lehet a magyarázat?

Ez is érdekelhet: