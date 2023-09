Shakirát ismét adócsalással vádolta meg a spanyol állam, a hírek szerint 6,7 millió eurót nem fizetett be.

Shakirát másodszor is adócsalással vádolta meg a spanyol állam, az AP News szerint 2018-ban 6,7 millió eurót nem fizetett be adóként. Az énekesnő nem vallotta be jövedelemként a turnéjáért kapott milliós előleget sem. Piqué exét már értesítették arról, hogy megvádolták, de a tárgyalás időpontját még nem tűzték ki.

Az első adócsalási ügye miatt november 20-án áll majd bíróság elé Shakira, ekkor a 2012 és 2014 között be nem fizetett adója miatt kell majd felelnie.