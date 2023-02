Az énekesnő arról beszélt egy interjúban, hogy a szakítós dala egy nyers kifejezése annak, amit az egykori futballistával való szakítása után érzett, és azt is elmondta, korábban az volt az álma, hogy olyan családja legyen, ahol a gyerekek mindkét szülőjükkel együtt élnek, ám ez nem valósult meg.

Hozzátette, hogy már egyáltalán nem függ érzelmileg Piquétől:

"Bevallom, érzelmileg mindig is a férfiaktól függtem. Szerelmes voltam a szerelembe. (...) Mára úgy érzem, elég vagyok magamnak. Magamra vagyok utalva, és van két gyermekem is, akik tőlem függenek, ezért erősebbnek kell lennem egy oroszlánnál is" - idézi az énekesnőt a Marca.