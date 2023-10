Ha sokat túrázol, egy idő után egyre és egyre kalandosabb terepre vágysz. Így vagyunk ezzel mi is, és ha egy mód van rá és az idő is kedvező, szívesen fedezünk fel olyan útvonalakat, amelyeket kevesen látogatnak vagy valamiért különlegesek. Ez alapján döntöttünk a Burok-völgy mellett, amelyről azt olvastuk, ez hazánk egyetlen érintetlen „őserdeje" a Bakony szívében. Nem biztos, hogy havonta, télen vagy sárban végigjárnánk, de jó időben viszonylag rendesen lehet haladni a folyamatos természeti akadályok ellenére is.

Ha budapesti indulással és érkezéssel túrázol, nem a Bakony az, ami elsőként az eszedbe jut, mint könnyen megközelíthető úti cél. Ráadásul alapos tervezésre van szükség ahhoz, hogy időben a kiindulási pontra érj és a túra végezetével még haza is juss.

A Burok-völgy több településről is megközelíthető, mi Bakonykútit választottuk, de lehet indulni Isztimérről és Királyszállásról is. Bakonykútiba Székesfehérvárról utaztunk busszal, és a túrát a Királyszállási elágazásnál fejeztük be, ahonnan már csak Várpalotára kellett eljutni a vasútállomásra. Azért döntüttünk így, mert ha minden kötél szakad, például elmegy az utolsó busz, Királyszállásról be lehet sétálni Várpalotára. Igaz, jó néhány kilométert le kell gyalogolni hozzá, bár ezt a Burok-völgy bejárása után se testünk, se lelkünk nem kívánta (volna). Busz híján stopolással is lehet próbálkozni, nálunk végülis ez lett a megoldás. Persze, azzal mi is kalkuláltunk, hogy körülbelül mennyi idő kell a völgy bejárásához (mindig több, mint amit a túraoldalakon olvashatsz), és azzal is tisztában voltunk, hogy ezen a terepen 10 kilométer nem pont olyan lesz, mint ha a Duna-parton sétálnánk ugyanennyit.

A Burok-völgy Magyarország egy igen érdekes, ritka természeti jelenségeket mutató természetvédelmi területe. Környezetétől eltérő klímája, viszonylagos elszigeteltsége, botanikai és zoológiai érdekességek kincsestárává teszik. A Burok-völgy Fejér és Veszprém vármegye határánál a Keleti-Bakonyban, a Tési-fennsík közepén található. A mintegy 12 km-es főága Királyszállástól Bakonykúti községig terjed. Számos mellékvölgyeivel több, mint 25 km-t tesz ki az 50-90 méter mély, sok helyen függőlegesen meredek sziklafalakkal határolt, vízfolyás nélküli szurdok. A völgy-fő és a végpont szintkülönbsége kb. 200 m. A Burok-völgyben és a mellékvölgyekben eddig 42 barlangot sikerült feltárni, ezek keveredési korrózió során alakultak ki, de a fagy munkáját sem szabad figyelmen kívül hagyni. Többnyire kicsinyek, átlagos hosszúságuk az 5-8 métert éri el. A legnagyobb barlang a Bükkös-árok mellett található Ruska-zsomboly, melynek hossza 73 méter, mélysége pedig 21 méter. Forrás: Wikipedia

Szokás szerint előre tájékozódtam, hogy mi várható a túrán. Voltak, aki a Burok-völgy varázslatos világáról ódákat zengett, de olyan is akadt, aki élete legrosszabb túrájaként emlegette. Tény, ha problémát jelent számodra, hogy sok helyen nyakig érő gazban – jellemzően csalánban – kell gázolni, és ahhoz se fűlik a fogad, hogy pár méterenként átmássz egy kidőlt fán vagy éppen átbújj alatta, ez nem a te álomtereped. Ha pedig irtózol a bogaraktól, akkor sem biztos, hogy a legjobb szájízzel térsz haza. Minket például a hosszú nadrág, hosszú zokni, riasztóspary ellenére is megtalált 1-1 kullancs, de talán még időben megszabadultunk a vérszívóktól.

A Burok-völgyről tudni kell, hogy Magyarország egyetlen teljesen érintetlen területe. Nincs erdőgazdálkodás, a kidőlt fák sorsát a természet intézi, mint ahogyan itt mindent. Párás mikroklímájának köszönhetően gazdag az élővilága, sőt, ha tavasszal indulunk, Bakonykúti felől, hatalmas medvehagymatengerrel találkozunk. Régen 2001-ig egyébként a kék túra útonala – isztéméri indulással – is átvezetett a völgyön, ám mivel 1995-ben természetvédelmi területnek nyilvánították, már nem a kék útvonal része. Vélhetően a völgyet szeretnék megkímélni a kék túra-forgalomtól és meghagyni minél érintetlenebb állapotában.

Maga a Burok-völgy körülbelül 5 kilométer hosszú, ezt követi a már kicsit jobban járható Bükkös-árok. A völgy jelentős része turistautakon bejárható, bár, hogy pontosan hol az út, azt a legtöbb esetben csak érzésre tudhatjuk. A völgy azonban nagyon szűk – az azt övező dolomitsziklák oldalai meredekek és több barlang is található a magasban – így eltévedni biztosan nem lehet.

Mivel természetvédelmi terület, a kijelölt útról nem szabad letérni: valójában nem is hiszem, hogy egy-egy barlang kivételével ezt bárki is megpróbálja, ugyanis a völgyben való haladás is elég kihívást tartogat. Az út egy részében – túlzás nélkül – nyakig érő gazban gázolunk, ahol pedig nem az égig érő fű dominál, ott pár méterenként kidőlt fákon vagy fák alatt vezet az utunk. A Burok-völgy nagy szintkülönbséget nem tartalmaz, de a túra elég jelentős sportértékkel bír, kúszni, mászni, húzózkodni és guggolni is kell bőségesen, a Bükkös-árok azonban már szelidebb terep, bár a fejmagasságig érő dzsumbuj itt is alapvető, de eddigre ezt már teljesen meg is szoktuk.

A képre kattintva galéria nyílik

Ahogy már említettem, a Burok-völgy nem biztos, hogy mindenkinek örömet tud okozni, de aki szereti a dzsungelhangulatot, az úgy fogja magát érezni, mint egy hatalmas játszótéren. A hatalmas kidőlt fákon igazi relaxációt jelent elpihengetni, ételt és sok-sok vizet viszont mindenképpen vigyünk magunkkal. Ha valahol, itt igazán fontos, hogy milyen ruhát viselünk: bármilyen meleg van, érdemes zárt ruházatban érkezni, így is sanszos, hogy horzsolásokkal, karcolásokkal és kullancsokkal térsz haza. Érdemes a legstabilabb túracipőt felvenni, és így is figyelni kell, hova lépünk: igazi térd- és bokagyilkos a terep.

A nem túl hosszú 14 kilométeres túra végére rendesen elfáradtunk és még napokig izomlázunk volt utána.

