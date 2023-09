Gondoltad volna, hogy Budapesttől alig több mint 20 kilométert kell csupán utaznod ahhoz, hogy egy kis időre Afrikában érezd magad? Persze, ez nyilvánvalóan túlzás, de annyi biztos, hogy a fóti homokbányában készült fotókról senki meg nem mondaná, hogy nem utaztál az elkészítésükhöz sok száz kilométert. És ha valamilyen csoda folytán egyszer csak a homok kellős közepén találnád magad, biztosan nem is sejtenéd, hogy Magyarországon vagy.

A különös az, hogy gyakori túrázóként se hallottam soha a fóti homoksivatagról, pedig folyamatosan vadászom a neten a Budapesthez közeli kirándulóhelyeket. Nemrégiben aztán egy ott készült minivideóba a TikTokon futottam bele, és gyorsan el is mentettem, mint lehetséges mini úti célt. Mivel Fót igazán közel van, arra gondoltam, akkor nézzük meg a már képen is lenyűgöző helyet, amikor csak egy pár órás kiruccanásra lesz lehetőségünk, hiszen, hogy odajussunk, szinte alig kell utazással időt töltenünk.

Arról persze - túratervező app ide vagy oda - nem nagyon tájékozódtam, hogy Fóton merre is kell elindulni ahhoz, hogy megtaláljuk a már használaton kívüli homokbányát. Úgy gondoltam, az első ember, aki szembe jön, megmutatja, merre az arra. Nos, nem így történt: sem az utcán, sem a lángosozóban, sem a Somlyó tanösvényen nem tudta senki, mit is keresünk, azt meg pláne nem, hogy hol van.

A fennsíkot keresztül-kasul bejárva még csak távolról sem láttunk olyasmit, ami homoksivataghoz hasonlított volna, úgyhogy majdnem feladtuk, hogy megtaláljuk. Aztán szerencsénk volt: egy, az ottani dombságon dolgozó, így jó helyismerettel rendelkező srác elmagyarázta merre kell mennünk. Elmondta, nincs messze, de vasúti síneken kell átverekedni magunkat és a kóbor kutyákkal is vigyázzunk.

Az egész keresgélést - sínestől, kutyástól stb. - megspórolhattuk volna, ha busszal érkezünk Fótra és az Alagi útnál szállunk le - ami tulajdonképpen már Dunakeszi határa -, no, de így sokkal kalandosabb volt és legalább értékelhető - távolságot gyalogoltunk. Ahogy mondani szoktuk: végülis volt látvány és sportérték is.

A fóti homoksivatagot (elhagyott homokbányát) megpillantva azonban teljesen megfeledkeztünk a fáradtságunkról, és tényleg leesett az állunk, pedig már sok mindent láttunk az elmúlt két évben. Az egész terület viszonylag picike, de nem annyira, hogy ne legyen az az érzésed, hogy végtelen hosszan homok terül el a lábad alatt, feletted pedig csak a kék ég húzódik.

A homokbányának két krátere van, az egyik tiszta homok - egy kicsit jobb időben biztosan mezítláb szaladgáltunk volna -, a másik tőzegláp, ahol néhány fa, cserje és szárazságtűrő növény éldegél.

A bánya pontosan úgy néz ki, mint egy miniatűr sivatag, aranysárga homokban lépegetsz és könnyedén le is mászhatsz a homokdombokon, hisz, ha megbotlasz puhára esel: igazi játszótér ez felnőtteknek is, de biztos vagyok benne, hogy a gyerekek is imádják.

Amikor körülnéztünk, máris örültünk, hogy eltévedtünk, pont naplemente környékén értünk oda, így a látvány még varázsatosabb volt: elképesztően jól néz ki, ahogy a lebukó nap megvilágítja a homokot az égbolt pedig lassan egyre sötétebbé válik.

A Fót és Dunakeszi között található bánya nem csak a kirándulókat és fotósokat vonzza, de igazi paradicsomi állapot a crossmotor- és a quad szerelmeseinek. Ottjártunkkor azonban nagy örömünkre egy teremtett lélek nem volt rajtunk kívül, azt azonban megcsodáltuk, ahogy a homokdűnék oldalába csodás mintázatot rajzoltak a járművek kerekei.

A bánya egyik szélén - ahogy a fotókon is látszik - a természet homokból masszív sziklákat épített, így ha meguntad a bányában való nézelődést, egy homokszurdokon keresztül sétálhatsz ki az útra, ahonnan busszal térhetsz vissza Budapestre, de ha még van kedved Dunakeszin is átgyalogolhatsz.