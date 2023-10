Tudatosság, korrekciók, oldások? Mindenkinek az életében lehetnek elakadások, akár gyermekkora visszavezethető traumák, sérelmek. A múltunk hatással van ránk, a blokkok oldására viszont van megoldás. Ez nem más, mint a kineziológia. De mit is takar ez a módszer pontosan? A Life.hu Kőszegi Zsuzsanna kineziológust kérdezte.

A kineziológia egy képesség-, készség- és személyiségfejlesztő holisztikus módszer, amely különböző pedagógiai és pszichológiai elemeket is tartalmaz. Gyűjtőfogalom és ennek különböző ágai vannak, de ami közös és egységes az az izomtesztelés. Az egyik ága a One Brain módszer.

Ha a jelenben van elakadásunk, annak a gyökere valószínűleg a múltból származik. Az elakadás lehet energetikai és érzelmi is. A jelentől haladunk visszafelé a múltba. Ez a módszer izomtesztelésen alapul és érzésmintát keres.

De hogyan segíthet a traumák feldolgozásában? Szükséges hozzá, hogy spirituálisan nyitottak legyünk? Önmagunk megismerése céljából is belevághatunk? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ, amikor Kőszegi Zsuzsanna kineziológussal, kineziológia One Brain haladó oktatóval beszélgettünk.

Múltunk hatása a jelenre

Ha a jelenben van elakadásunk, ehhez valami olyan hasonló mintázat kapcsol be, amit a múltban is működtettünk. Hogyan tudnánk más módon kezelni, ha nincs hozzá más mintázatunk? Az Egységes agy vagy más néven One Brain módszer pontosan erről szól. Az az Egységes agy, ha az agyunk minden része egységesen működik.

„Vehetünk egy egyszerű példát is, ha mondjuk a jelenben ugat a kutya körülöttünk, ez egy információ. Ezt az agyunk feldolgozza, eldönti, hogy veszélyes lehet-e ránk vagy nem. Ha azomban volt egy múltbéli rossz tapasztalatunk a kutyákkal az agyunkban automatikusan a félelem vagy fájdalom érzése kapcsol be. Lehet, hogy bent van a kutya a kerítés mögött, de mégis inkább az út másik oldalát választjuk" – magyarázza Zsuzsanna.

Az egység felborul az agyunkban és a hátsó agyi dominancia lesz megfigyelhető. A hátsó agyi részből pedig a múltbéli mintázatok kerülnek előtérbe ilyen helyzetben. Azt kellene nekünk helyreállítani, hogy az összes terület megfelelően működjön. Ehhez használunk különböző érzelmi és energetikai korrekciókat a One Brainen belül.

„Nem izmot tesztelünk valójában..."

Az izomtesztelés abban segít, hogy összegyűjtsük egy adott személy információit, problémáinak okait. Ha bármilyen stressz ér bennünket energiahiánnyal reagál erre a testünk. Ezt az izmokon keresztül tudjuk legjobban érzékelni.

„Nem izmot tesztelünk valójában, hanem stresszt tesztelünk: az izom össze van kapcsolva a központi idegrendszerrel és azt keressük ilyenkor, hogy van-e ebben valamiféle elakadás. Tehát az izmok közvetítik felénk az agy, illetve a test memóriaszinten tárolt információit. Ha az izom és a központi idegrendszer között megfelelő a kapcsolódás, az izomtesztelés is jól működik. Ha az izomhoz tartozó meridiánon, vagyis energiapályán az energiaáramlás kiegyensúlyozatlan, az izom nem tart, azaz gyenge a jelző izom" – fejtette ki Zsuzsanna.

Teljesen más az is, ha beszélgetés során tárul fel valamilyen probléma, az is más, ha tudatos szinten mondunk valamit és az is, hogy a testünk hogyan reagál.

Sok minden van, amire tudatosan emlékszünk, de például a babakorunkra nem. Ezt izomteszteléssel van lehetőségünk tudatos szintre felhozni. Ehhez viszont „engedélyt" kell adnunk a szakembernek. Ők csak azt tudják felhozni tudatos szintre, amit az adott kliens megenged neki.

Hogyan hat az oldás?

Egy adott szituációhoz különböző érzések kapcsolódhatnak. Az oldódás arról szól, hogy a negatív érzéseket leválasszuk.

Lehet ez a téma például a repülés. Ha valaki nem szeret repülni, biztosan inkább vonattal, autóval vagy busszal utazik egy másik országba. Csak oda utazik, amelyek más eszközökkel is elérhető távolságban vannak. Ha egyszer-egyszer, akár munka miatt kénytelen repülni, valószínű, hogy ezt stresszes szituációként éli meg. Ez egy blokkot okoz benne: mi ezt próbáljuk különböző érzelmi és energetikai korrekciókkal oldalni. – mesélte Zsuzsanna.

Ha egy kineziológus oldja a félelmet, akkor „üressé" válnak ezek az idegsejtek, amelyekhez majd a jövőben lehet pozitív érzelmeket társítani. Új viselkedést vagy cselekvést kell hozzákapcsolnunk.

Mi a probléma? Mik az érzéseid? Mit szeretnél?

"A kineziológusnál az első körben fontos a beszélgetés. A páciens elmondja, hogy milyen problémája van, majd ahhoz képest megkérdezem, hogy milyen érzések kapcsolódnak hozzá. Ha nyitott a beszélgetésre, elmondja, hogy mit is érez, például, hogy fél vagy úgy érzi néha, hogy nem szeretik. Sokan nem tudják elmondani, akkor ilyenkor használhatjuk a viselkedési barométert, ahol fent vannak az érzések" – fejti ki a szakértő.

Van egy oldási lapunk és ehhez képest tesztelünk. Ki fogjuk azt tesztelni, hogy mennyire stresszeli ez az adott dolog a klienst, mennyire áll hozzá pozitívan, mennyire bízik abban, hogy sikerül majd elérni a célt és a jelenben az adott témával milyen érzései vannak, mi az, amire vágyik? Erre különböző energetikai korrekciók vannak. Mindehhez az izomtesztelést hívjuk segítségül.

Az értő figyelem és a feltáró kérdés két alapvetően fontos dolog a kineziológus munkája során. Ezekkel tud segíteni egy kilensnek elérni a célt. Nagyon oda kell figyelni, hogy mit mond a kliens és arra is, hogy ezt hogyan mondja.

"Ha ezeket tisztáztuk a jelenben, akkor megyünk a múltba. Engedélyt kérek arra, hogy megkereshessük azt a kort, ami az oldás szempontjából a legmegfelelőbb kor. Ez nem biztos, hogy az a kor, amikor elindult ez a probléma, hanem most per pillanat ezáltal a szituáció által fogja a legjobban megérteni, hogy mi az a minta, ami bekapcsol olyamatosan itt a jelenben" – folytatta Zsuzsanna.

Egy adag önismeret Fontos, hogy megismerjük saját magunkat és tudjuk, hogy adott helyzetben hogyan működünk. Hasznos önismereti út is lehet a kineziológia rejtelmeibe beleásnunk magunkat. Ilyenkor célszerű a különböző életterületekről beszélgetni és mélyeben belemenni a bizonytalanabb témákba, megnézni, hogy hogy állunk érzelmileg. Ha felfedezünk bármilyen elakadást, azzal érdemes tovább haladni.

„Mindegyik korrekcióhoz tartozik egy érzelem..."

A szakértő kifejtette, hogy csakráinkban is lehetnek elakadások, a torokcsakra például a kommunikációhoz köthető. Ha túlműködik, akkor túl sokat beszélünk például a párkapcsolatunkban egy adott problémáról, de ha alulműködik, akkor lehet, azt jelzi, hogy ki kellene mondani a konkrét problémát. Ezekben is segíthetnek a különböző korrekciók, az oldások.

Mindegyik korrekcióhoz tartozik egy érzelem és ezekhez igyekszünk mi, kineziológusok a megfelelő feltáró kérdéseket feltenni

Egy adott problémára nem lehet sablonokat ráhúzni, van olyan is, hogy visszacsúszunk menet közben a régi mintához. Van, akinek egy oldás kell, van olyan is, akinek több. Különbözőek vagyunk, egyéntől függ, hogy mennyi idő egy-egy probléma megoldása.

A kliens oldaláról fontos a nyitottság, a ráhangolódás és az önbizalom is. Jó, ha spirituálisan is nyitottak vagyunk, de nem elvárás. A bizalom és a hit fontosabb.

A BACH-virágterápia is segíthet A BACH-virágterápia a kineziológiától független. A különböző esszenciák különböző negatív érzelmeknek a pozitív potenciálját tartalmazza. Kis folyadékok, amelyeket szájba vagy pohár vízbe lehet cseppenteni és ez egy információs terápia. Ha valaki például önbizalomhiányos, létezik számára megfelelő esszencia, virág, amely segít az önbizalomépítésben.

Transzgeneráció: környezetünk mintázata hatással van ránk

A múltból örökölhető bármilyen fóbia, félelem, tulajdonság, érzés. Generációs mintázatok és a gyerekkorból hozott mintázatok is hatással lehetnek ránk.

Sejtmemória szinten minden információ itt van bennünk, akár dédszüleink élete is hatással lehet jelenlegi életünkre és az ő generációjukban létrejött elakadások blokkolhatják a mi életünket is.

Ezek feltárásában is segíthet a kineziológia. Érdekes és elsőre hihetetlen, de a tesztelés módszere lehetségessé teszi.

Érzem, Akarom, Hajlandó vagyok. Mit tud az ÉAH-módszer?

Egy adott témához mindig viszonyulunk valahogy. Van például egy adott szituáció, van egy adott emberrel valamilyen elakadásunk, negatív érzésünk. Ehhez az érzéshez képest mi az, amire vágyunk? Például, ha valaki nem becsül meg, nem foglalkozik velünk, arra vágyunk, hogy gondoskodó, törődő legyen. A kérdés, hogy mi mire vagyunk hajlandóak azért, hogy a „megbántottságból" átmenjünk érdeklődőbe.

A mi életünkért mi vagyunk a felelősek. Azért, hogy változás következzen be az életünkben, nekünk is tenni kell és akarnunk kell a változást. – magyarázta Zsuzsanna.

Önmagunkkal harcolni nem könnyű, de néha szükséges ahhoz, hogy jól legyünk. Az elmúlt években egyre több ember kezdett nyitni ilyen téren. Amit mindenképpen jegyezzünk meg, hogy nem azért fordulunk szakemberhez, mert „betegek" vagyunk.

Mindenki életében lehetnek elakadások és ezek oldására a segítségünkre lehet a kineziológia. Éljünk a lehetőségeinkkel és merüljünk el önmagunkban!