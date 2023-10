Szinte minden hétre jut egy hollywoodi válás, sorra mennek tönkre a sztárházasságok. Most Jodie Turner-Smith, Joshua Jackson felesége adta be a válókeresetet - írja a Page Six. Ahogy az lenni szokott, a válási dokumentumokban a színésznő kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozik, és közös felügyeleti jogot kér gyermekükre, Janie-re. Jodie lemondott a tartásdíjról, ugyanis Jacksonnal házassági szerződést kötöttek.

Sajtóértesülések szerint Jackson váratlanul érte a szakítás.

Voltak problémáik, mint sok más párnak is. Két különösen elfoglalt színészről beszélünk, akik egy gyerekkel zsonglőrködnek. Joshua nyilvánvalóan nem vette észre, hogy mennyire rossz a helyzet, hogy Jodie ennyire boldogtalan" — árulta el egy bennfentes.

Jackson és Turner-Smith 2018-ban kezdett randizni, a színész születésnapi buliján találkoztak. Egy évvel később el is jegyezték egymást, nem sokra rá pedig titokban össze is házasodtak. Kislányuk, Janie 2020-ban született.