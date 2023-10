Kevés bosszantóbb dolog van annál, mint amikor azt látjuk, hogy csupa madárürülék a teraszunk. Ráadásul ez nem csak gusztustalan, de fertőző is és nagyon nehéz eltávolítani is. Dave Downing most megosztott egy módszert, amivel maradéktalanul megtisztítható a terasz és a járólapot sem károsítja.