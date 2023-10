Újabb trend terjed a TikTokon: fiatalok posztolnak magukról fotókat az ágyban fekve, nyakig betakarózva, telefonnal a kezükben, mellettük pedig valamilyen nassolnivaló. A jelenségnek neve is van, ez a „bed rotting", azaz az ágyban rohadás. A tevékenység az öngondoskodás mérgező formájává is válhat.

A St. Louis-i Washington University School of Medicine pszichiátriai adjunktusa, Dr. Jessica Gold is tud az új trendről, de azt mondja, az ágyban rohadás csak akkor működik, ha kézben is tudjuk tartani.

„Szerintem rendben van, ha úgy érezzük, szükségünk van egy ilyen napra, én is megengedem magamnak néha, de csak addig működik, amíg pontosan tudjuk azt, hogy miért tesszük" - mondta az orvos a CNN-nek.



Ez az új trend nem ugyanaz, amikor lustulós, bekuckózós napokat tartunk, mert éppen semmihez és senkihez sincsen kedvünk, hiszen ilyenkor még mindig dönthetünk úgy, hogy a világtól elbújva valamilyen szórakoztató tevékenységet végzünk. Az ágyban fekve azonban tényleg semmit sem csinálnak legtöbben, maximum a telefonunjukat pörgetik, és egészségtelen kajával tömik magukat. Ha valaki két napnál többet tölt el így, az már aggodalomra ad okot. Megzavarhatja a hangulatunkat, növelheti a streszszintünket, ezért nem érdemes túlzásba vinni.

Ha a késztetés, hogy egész nap az ágyban punnyadjunk – különösen, ha ez egyre gyakrabban fordul elő – már nem arról szól, hogy pótoljuk az elmaradt az alvást, vagy hogy szükségünk van egy napra, amikor nem csinálunk semmit, akkor valószínűleg az van a háttérben, hogy el akarjuk kerülni az ébrenlét érzését, a stresszt vagy valamilyen fájdalmat."

— figyelmeztet Dr. Gold.