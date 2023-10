Hogy a szupermarketekben az önkiszolgáló vagy hagyományos kasszát választunk, egyéni preferencia kérdése. Néhány Aldi-vásárló azonban most felhívta a figyelmet, miért kell körültekintőnek lennünk az önkiszolgáló pénztáraknál és úgy vélik, sokkal okosabb, ha a hagyományost használjuk.

A vásárlók első számú problémája az volt, hogy az automata kasszáknál a kedvezmények nem mindig adódnak hozzá automatikusan a vásárláshoz, így azt egy eladónak kell érvényesítenie. Ha ezt a vásárló nem veszi észre, jó akciókról maradhat le vagy teljes áron veszi meg a kedvezményes terméket. Ha észreveszi, akkor pedig ugyanott van, mint ha hagyományos kasszánál fizetne, ugyanis mégsem tud emberi segítség nélkül vásárolni.

A vásárlók úgy vélik, az Aldinak ezt jeleznie kellene a vásárlók felé.

A Mirror kérdésére az Aldi elmondta, hogy az önkiszolgáló kasszáknál fizetők sem maradnak ki a kedvezményekből, a vásárlókak csupán annyi a dolguk, hogy szóljanak. Ha elfelejtenek szólni, lépjenek kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, ahol orvosolják a problémát.

Az Aldi munkatársai szerint egyébként az önkiszolgáló kasszákra nagyon sok pozitív visszajelzés érkezik, a legtöbben azért használják azokat szívesen, mert a saját tempójukban pakolhatnak és nem kell a kasszás rohamtempójához alkalmazkodnuk.

A Ladbible azonban olyan esetekről is beszámol, hogy a vásárlók összegyűrték a termékeken a vonalkódot, hogy a kasszások ne tudjanak olyan gyorsan haladni, de olyan is volt, aki egyesével tette a holmikat a kasszaszalagra, ezzel is lassítva a haladást.

