Lenyűgözte közönségét Madonna a 78 állomásosra tervezett The Celebration turné keretében rendezett koncertjén a londoni O2 Arénában. A 65 éves ikonikus énekesnő hatalmas show-val kápráztatta el a rajongóit és ehhez hozzájárult a megjelenése is.

Madonna megmutatta magát szatén fehérneműben, piros miniruhában, de izgalmas csuklyás köntösben is láthatták a rajongók, ami alatt fekete miniruhát és gyémánt nyakláncot viselt, közben pedig káprázatos műsort adott.

A show nyitányaként Madonna az 1998-as Nothing Really Matters című slágerét adta elő, de a 45 dal között elhangzott a legendás Papa Don't Preach és a Like A Prayer is a koncerten.

Köztudott, hogy Madonna nemrégiben súlyos betegséggel küzdött, volt, amikor aggódtak, hogy nem éli túl. A turnét elhalasztották, ám egyáltalán nem volt biztos, hogy ilyen hamar színpadra áll majd.