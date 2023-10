Az 50 éves szupermodell, aki a mai napig csúcsformában van, elárulta, hogy édesanyja, Erna egy doboz régi képet fedezett fel a németországi családi házuk alagsorában, amelyeken is Heidi szerepel.

Klum az Instagramon mutatta meg, hogyan kezdődött modellkarrierje, a verseny, ahova a képeket küldte a Model 92 névre hallgatott.

Azt ma már tudni, hogy a fotókkal nagy sikert is aratott,1992. április 29-én a 25 000 versenyző közül Heidit választották meg a győztesnek, és Thomas Zeumer, a Metropolitan Models New York vezérigazgatója 300 000 dollár értékű modellszerződést ajánlott fel neki. Klum néhány hónappal később, az iskola elvégzése után elfogadta a szerződést. Később megjelent a Mirabella magazin címlapján, és a következő néhány évben a Vogue, az ELLE és a Marie Claire címoldlán is szerepelt.

Miután megjelent a Sports Illustrated 1998-as Swimsuit Issue címlapján, a következő évben a Victoria's Secret Angels egyik alapító tagja lett.

Klum 19 éves lánya, Leni édesanyja nyomdokaiba lépett, ő a Vogue Germany címlapján debütált.