A hidegebb hónapok beköszöntével sokan gondolkodnak azon, hogy milyen gyakran és – milyen hőmérsékletre – állítsák be a fűtést otthonukban. Egy szakértő most megosztotta a legfontosabb tippjeit.

Mivel a számlák továbbra is magasak, az emberek mindent megtesznek annak érdekében, hogy elkerüljék a túlköltekezést. Egy szakértő most megosztotta a legfontosabb tudnivalókat, hogyan takaríthatunk meg akár komoly összegeket is a téli hónapok alatt.

Egy csöpögő csap miatt 5000 liter vizet pazarolhatunk egy évben - 4 tipp a kisebb vízszámláért

Mindössze annyit kell tennünk, hogy beállítjuk a fűtést egy bizonyos éjszakai hőmérsékletre.

Sok tudós és alvásszakértő szerint az ideális hőmérséklet a kellemes és pihentető éjszakai alváshoz 18 Celsius-fok. Ez nem csak egy légből kapott szám, hanem egy olyan hőmérséklet is, amelyről megállapították, hogy támogatja a test természetes lehűlési folyamatát, miközben segít mélyen aludni - írja a The Sun.

Az átlagos európai háztartások általában 22°C körülire tekerik fel a termosztátot, ami nagy valószínűséggel jócskán megnöveli az energiaszámlákat.

„A 18°C-os alváshőmérséklet elfogadásával nem csak ideális alvási környezetet teremt, hanem okosan jár el az energiafogyasztással kapcsolatban is. Ez egy mindenki számára előnyös helyzet, ahol a kényelem és a pénzügyi stabilitás egyaránt fontos tényező" - tette hozzá a szakértő.