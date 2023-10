Az ősz az elmúlásról szól, de nem az arcápolás területén! Ez az évszak kifejezetten kedvező, ha szeretnénk életet lehelni a nyáron kissé kiszáradt, igénybe vett arcbőrünkbe, sőt ez az ideális időpont ahhoz is, hogy teljesen megújítsuk. Az őszi arcápolásról és a különféle őszi arckezelésekről Gräff Dórát, kozmetikust, arckezelési szakembert kérdeztük.

Sokan azt gondolják, hogy a bőrünk számára (is) a nyár a legkedvezőbb időszak, holott a meleg és száraz hónapok igencsak próbára teszik az arcunkat. Az ősz viszont kész Kánaán, ha az arcápolást nézzük, hiszen ebben az időszakban olyan kezeléseket is igénybe vehetünk, amelyek nyáron nem ideálisak.

Az őszi arcápolásnál kiemelten fontos, hogy a bőrt felfrissítsük, a sejtképződést pedig beindítsuk – mondta a szakember, amikor az őszi arcápolás fontosságáról kérdeztük.

Milyen arckezeléseket érdemes igénybe venni ősszel?

A szakember szerint érdemes rendszerben gondolkodni az arcápolás területén is, azaz olyan kezeléssorozatot igénybe venni, ami valóban teljesen megújítja az arcbőrt. Ennek tükrében Dóra három kezelésre esküszik, amelyek önmagukban is nagyon hatásosak, egymásra épülve pedig valóban garantálják a teljes megújulást.

1. Mikrodermabrázió

A mikrodermabrázió (gyémántfejes bőrcsiszolás), a bőr felszínéről kíméletesen, gyorsan, sebképződés nélkül távolítja el az elhalt, megvastagodott hámréteget. A kezelés során gyémántszemcsékkel bevont kezelőfejjel és vákuum segítségével dolgozik a szakember. A vákuum erősségét bőrigénynek megfelelően lehet állítani, ami nagyon praktikus, főleg, ha érzékenyebb a bőrünk.

A kezelés (csiszolás) során az elhalt szaruréteg leválik a bőrfelszínről, ami egyenletes, sima, üde, sőt feszesebb arcot eredményez. A kezelés teljesen fájdalommentes, így azonnal vissza lehet térni a napi rutinhoz a mikrodermabráziót követően. Erős csiszoló mechanizmusa miatt a kezelés ősztől tavaszig ajánlott!

2. Tű nélküli mezoterápia

A kezelés során a szakember orvosi tisztaságú hatóanyagokat juttat a bőr mélyebb rétegeibe. A széles skálájú hatóanyag-ampulláknak és koktéloknak köszönhetően számos bőrprobléma kezelhető vagy megelőzhető.



A tű nélküli mezoterápia során a hatóanyagokat elektroporáció segítségével juttatja a szakember a bőr mélyebb rétegeibe.A kezelés alatt mikrocsatornák nyílnak a sejtmembránon, amelyeken keresztül ionos, nem ionos, vízben, illetve zsírban oldódó hatóanyagok is bejuttathatók a sejtekbe - molekulasúlytól függetlenül.

Ez az eljárás elősegíti a mikro- és makromolekulák bejuttatását a bőr mélyebb rétegeibe, beleértve a nagy molekulasúlyú hatóanyagokat is, mint például az elasztin, hialuronsav, kollagén, aminosavak.

Az elektroporációt eredményesen lehet kombinálni a mikrodermabrázióval, így a bőr áteresztőképessége jelentősen megnő.

3. Hialuronsavas mélyhidratáló-arckezelés

A hialuronsavas mélyhidratáló-arckezelés egy ragyogást fokozó terápia, ami minden bőrtípusra jótékonyan hat, de különösen látványos szürke, fáradt, fakó arcbőr esetén. A hialuronsav egy természetes anyag, amelyet a bőrünkben is megtalálható és amely a bőr nedvességtartalmáért valamint rugalmasságáért (is) felelős. Az életkor előrehaladtával azonban a bőr fokozatosan veszít hialurontartalmából, ennek következtében pedig megjelennek a ráncok és megindul az arc megereszkedése is.



A hialuronsavas arckezelés során a szakember tű nélkül, egy magas koncentrációjú hatóanyag, valamint egy speciális masszázs segítségével pótolja vissza a bőrbe az elvesztett hialuronsavat. Tehát ez nem hialuronsavas arcfeltöltés! A kezelést követően az arc karaktere nem változik meg, a volumene sem növekszik, viszont élettelibb, feszesebb, hidratáltabb és üdébb lesz. Ez kifejezetten fontos az őszi időszakban, hiszen nyáron a sok napsütés hatására a bőr dehidratálttá válik, így érdemes extra nedvességgel ellátni, mielőtt beköszönt a téli szezon, amikor az arcbőr szintén fokozott igénybevételnek van kitéve.

Ez is érdekelhet: