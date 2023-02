A bollywoodi színésznők nem bízzák a véletlenre vagy a genetikára, hogy arcuk és bőrük csodásan mutasson a vásznon és a való életben. Egyesek édesanyjuktól örökölték a házi arcpakolás receptjét, mások viszont saját maguk jöttek rá arra, számukra mi az ideális, és hogyan tudják széppé varázsolni az arcukat. Ehhez azonban nem elég egy vagy két krém, és nem elég csak kívülről ápolni a bőrünket, belülről is táplálni kell, és bizony oda kell figyelnünk arra is, mit viszünk be a szervezetünkbe.

Házi arcpakolás lisztből és joghurtból

Az egyik legismertebb indiai színésznő, Priyanka Chopra számtalan bollywoodi produkció után tört be az amerikai filmes piacra is, sőt a tévéképernyőn is megmutathatta már a tehetségét. Szépségét világszerte milliók irigylik, Priyanka viszont nem csak a géneknek köszönheti ragyogó megjelenését. Chopra rengeteget tesz bőre egészségéért, és előszeretettel alkalmazza az édesanyjától tanult házi praktikákat. Az ajkait fresh creammel, egyfajta tejszínkészítménnyel keni be, az arcpakolását pedig teljes kiőrlésű búzaliszt, kurkuma, joghurt és rózsavíz felhasználásával készíti. A krémet 15-20 percig hagyja állni, majd óvatosan bedörzsöli és vízzel leöblíti.

Olajos arckezelés

Shilpa Shetty neve néhány embernek ismerős lehet idehaza is, ugyanis évekkel ezelőtt csókbotrányba keveredett Richard Gere-rel. A hollywoodi sztár megölelte és megcsókolta a színésznőt egy jótékonysági AIDS-eseményen, ez pedig felháborította a radikális hinduk egy csoportját. Indiában egyesek számára tabu a nyilvános helyen történő csókolózás, ezért bíróság elé is citálták Shettyt, mondván nem tiltakozott eléggé az "aktus" ellen. A botrány mondhatni derékba törte a karrierjét, és éveken át alig vállalt szerepet, ám 2021-ben visszatért a mozivászonra.

A 47 éves színésznő ma is úgy ragyog, mint fiatal kollégái, és ezt többek között arc- és bőrápolási rutinjának köszönhet. Shetty az arcán nem használ semmilyen tisztálkodószert, bőrét először meleg, majd hideg vízzel mossa meg. Ezt követően egy babaolajból, olívaolajból és bioolajból álló keverékkel masszírozza az arcát, a felesleget pedig egy meleg kendővel itatja fel.

Ne csak edd, kend is a gyümölcsöt

Anushka Sharma modellként kezdte a karrierjét, ám hazájában nem csak a filmjei miatt ismerik. Az egyik indiai lap szerint Anushka Bollywood egyik legdögösebb vegetáriánusa, akit az amerikai állatjogi szervezet, a PETA többször is jelölt Az Év Embere díjra. Életmódjának köszönhetően kívül és belül is ápolja a bőrét: kerüli a gyorsételeket és helyettük olyan élelmiszereket fogyaszt, melyek vitaminokban és ásványi anyagokban gazdagok. A gyümölcsöket pedig nemcsak megeszi, hanem az arcára is keni. Kedvenc arcpakolását tejből, mézből, papajából és banánból készíti.

Minimális sminkhasználat

Parineeti Chopra a minimalizmus híve, és úgy tartja, a kozmetikumok túlzott használata káros lehet a bőrünkre nézve. Nem véletlen a névazonosság, ugyanis Priyanka, listánk első szereplője az unokatestvére Parineeti Choprának. A szintén színésznőként dolgozó Parineeti szinte alig sminkeli magát, és ha utcára megy, mindössze csak ajakápolót ken a szájára. A testét és a bőrét gyógyfürdői kezelésekkel kényezteti és óvja, emellett azt tartja, nincs olyan, amit egy kiadós és jó éjszakai alvás ne tudna meggyógyítani.

A mindentudó méz

Jacqueline Fernandez igazi multikulti családból származik. A színésznő Bahrein fővárosában, Manámában látta meg a napvilágot egy Srí Lanka-i édesapa és egy maláj, kanadai, valamint indiai felmenőkkel is rendelkező édesanya gyermekeként. Már egészen kiskora óta érdekelte a színészet, majd modellkedni kezdett, és így jutott Indiába, ahol végül Bollywood egyik ünnepelt sztárja lett. Szépsége miatt sokan irigykedve figyelik őt, Jacqueline pedig egy természetes alapanyagnak köszönheti bőre ragyogását.

Fernandez időnként mézet használ ajakbalzsam helyett, de mézet kever a joghurtos arcpakolásába is, hiszen a mézről tudható, hogy antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatással rendelkezik. Remek hidratáló és tisztítószer is, amely így képes lassítani az öregedési folyamatot, sőt, erősíti az arcszínt.

Az éltető víz ereje

Kriti Sanon meglehetősen éles kanyarral jutott Bollywood csúcsára. Eredeti szakmáját tekintve villamosmérnök, de rövid ideig modellként is dolgozott, míg a kamera előtt meg nem találta a számítását. A színészet mellett az üzleti életben is aktív, saját ruhamárkát és fitneszcéget alapított, valamint több termék nagyköveteként is ismerhetik őt hazájában.

Sanon elsősorban abban hisz, hogy a bőrünket belülről kell táplálni, ezért kiemelt figyelmet fordít a hidratálásra és a méregtelenítésre. A víz mellett előszeretettel fogyaszt friss zöldségleveket, melyek szintén segítik a méreganyagok kiürülését, emellett kitűnő vitaminforrások és ásványi anyagban is gazdagok – olvasható a Fabbon cikkében.