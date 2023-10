A BBC legendás műsorvezetője figyelmeztetést küldött a világ leggazdagabb nemzeteinek. Úgy véli, ha most nem teszünk valamit a klímaváltozás megállítása érdekében, katasztrófális lesz a Föld helyzete. Arról is beszélt, hogy már 20 éve beszélünk a globális felmelegedésről, amit már akkor is komolyan kellett volna venni, most pedig már alig van idő, hogy cselekedjünk.

Minden nap, amikor nem teszünk ellene semmit, elpazarolt nap. És a dolgok egyre rosszabbak — nyilatkozta David Attenborough és hozzátette, még mindig sokan úgy vélik, hogy az egyre gyakoribb erdőtüzek bajok ugyan, de ezt helyi tragédiaként és nem globális problémaként kezelik.

Ha nem cselekszünk most, már késő lesz — jelentette ki.

Valószínűleg Afrika egy része élhetetlen lesz – az embereknek egyszerűen el kell költözniük a hőség miatt, és hová fognak menni? Nos, sokan megpróbálnak majd eljutni Európába. Jól látszik, hogy nem ülhetünk karbatett kézzel, hogy nekünk ehhez semmi közünk. Ez nem kizárólag Afrika problémája, hanem az egész világé

— magyarázta azt a láncreakciót, ami egyes földrészek lakhatatlanná válása okozhatja.

Attenboroug hangsúlyozta, hogy ezt a katasztrófaközeli helyzetet a modern társadal technológiai fejlődése okozta, így erkölcsi felelősségünk van a károk mérséklésében. De ha nem is mi okoztuk volna, akkor is segítenünk kellene azokon, akik mindent elveszítethetnek — idézi a tudóst az Express.

Ez is érdekelhet: