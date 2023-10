Senki sem ismeri annyira a repülőgépek rejtelmeit, mint a légiutaskísérők. Többször előfordult már, hogy hasznos tippeket osztottak meg, és most is egy olyan dolgot árult az egyikük, amire az egyszerű utasok nem is gondolnak.

Egy a TikTokon is népszerű légiutas-kísérő az egyik videójában arra hívta fel a figyelmet, hogy semmit se tegyünk az ülések háttámláján található zsebekbe.

„A szemetet kiszedik ezekből a gép takarítása során, de sosem pucolják ki rendesen. Láttam, hogy mindenfélét szedtek már ki onnan. Ide dugják az utasok a taknyos zsebkendőket, de volt már itt használt zokni, rágógumi, olvadt csokoládé, almacsutka, sőt, bele is hánytak. Aztán felszállsz a következő járatra, és ide teszed a telefonodat vagy a tabletedet" — mondta.

Azoknak, akik aggódnak a higiénia miatt, azt javasolja, hogy vigyenek magukkal antibakteriális törlőkendőt vagy fertőtlenítőszert, érdemes lehet egyszer áttörölni az ülőhelyet és annak környékét.