Egy vásárló, Julie Domina úgy véli, kedvezményt kellene kapnunk a szupermarketekben, ha rákényszerítenek bennünket az önkiszolgáló kasszák használatára. Azt is elmondta, miért gondolja így és mi is a baj szerinte ezekkel a pénztárgépekkel.

Julie arról számolt be, hogy nagyon gyakran kifejezetten frusztrált lesz, ha ezeket a kasszákat kell használnia, egyrészt rengetegszer nem működnek megfelelően és folyton segítslget kell kérnie, így időigényes, nem beszélve egyéb technológiai nehézségeiről, ugyanis az idősek és látássérültek számára nehezen használhatóak. Az 50 éves ingatlanügynök szerint, ha a cégek nem fizetnek a munkaerőt, akiknél tudunk fizetni, adjanak a vásárlóknak kedvezményt a "munkájukért" - idézi a LADBIBLE cikke a dühös vásárlót.

De nem csak Julie az egyetlen, aki nem szívesen használja az önkiszolgáló kasszákat. Nemrég egy Aldi Facebook csoportban panaszkodtak a vásárlók arról, hogy ezen kasszák miatt számos kedvezményről lemaradnak, hiszen sokszor az automata nem érzékeli az akciókat, kuponokat.

Az automata kasszáknál nem érvényesülnek automatikusan az esetleges kedvezmények. Sok esetben meg kell kérni egy alkalmazottat, hogy kézzel üsse be azokat, - írta a csoportban az egyik felhasználó.

Volt pár megvásárolandó termékem, amiből semmilyen kedvezmény nem kaptam, pedig járt volna. Egy kis idő után már rájöttem, hogy érdemes mindent leellenőrizni, mielőtt kimegyek a boltból. – reagált egy másik vásárló is a posztra.

Egy ausztrál kutatást szerint nem hogy pénzt takarítanának meg ezzel a szupermarketek, de sok esetben a bolti lopások száma is megnő. A megkérdezettek kilenc százaléka beismerte, hogy volt már olyan, hogy nem olvasta le a terméket, mielőtt elhagyta volna a boltot, a tíz százalék azt is bevallota, hogy inkább az olcsóbb termékek kódját olvasta be, csak hogy kevesebbet kelljen fizetnie.

A legtöbb automata pénztárgép természetesen nem tudja megkülönböztetni a vöröshagymát a portobello gombától - erősítette meg a lopások okát Richard Whitten, a Finder munkatársa.