Ahogy a bőr- úgy a hajápolás terén is nap mint nap újabbnál újabb "csodaszerek" jönnek szembe veled a közösségi oldalak pörgetésekor. Sokan ki is próbálnak közülük többet, és gyakran azt tapasztalják, hogy a hajuk egyre rosszabb állapotba kerül. Szakértők árulták el, mitől lehet ez.

Fabian Martinez, a The London Hair Clinic munkatársa az Expressnek arról beszélt, hogy a száraz haj a legsérülékenyebb típus. A samponok közül pedig sokban vannak olyan összetevők, amelyek a hajat megfosztják a maradék nedvességtartalmától is: ezek pedig a szulfátok és petrolátumok. Hozzátette, sokszor a száraz hajra ajánlott samponokban is ott vannak ezek, így jobb, ha nem az ajánlást, hanem a termék INCI-jét (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients = Kozmetikai összetevők nemzetközi névjegyzéke) nézzük, amikor vásárolunk és olyan formulákat keressünk, amelyekben minél több hidratáló összetevő található.

A szakember szerint ez a két összetevő a zsíros hajúaknál is csak átmeneti javulást hoz. Először úgy tűnik, a szufátok leoldották a zsírt a fejbőrről, ami igaz is, ám ez ördögi kört alakít ki, és a fejbőr még fokozottabb faggyútermelésbe kezd, de természetesen az se mindegy, hogyan mossuk a hajunkat. Az is lényeges, hogy legyen egy jó hajápolási rutinunk, amihez tartsuk magunkat, akkor is, ha nem azonnali az eredmény.

A petrolátum, más néven vazelin, a haj- és bőrápolási termékek gyakori összetevője. A hajápoló termékekben ez az összetevő néha ásványi olajként szerepel. Szakértők szerint azért kell kerülniük a petrolátumot a hajápoló termékekben, mert az felhalmozódhat a fejbőrön és a hajon, ami eltömítheti a tüszőket, lassítja az új hajak növekedését és elnehezítheti a hajat.