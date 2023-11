A forrólevegős sütők, vagyis az air fryerek nagy népszerűségnek örvendenek mostanában és nem véletlenül, hiszen gyorsan és egészségesen készíthetőek el bennük különféle ételek. Mindent azonban nem ajánlott beletenni - erre figyelmeztet egy szakértő.

Brenda Peralta dietetikus elmagyarázta, hogy a szalonna rendkívül zsíros, és ha forrólevegős sütőben készítjük, az több problémához vezethet: "Ez egy zsíros étel, és amikor air fryerben sütik, a zsír lecsepeghet, és füstöt vagy fröccsenést okozhat."

Hozzátette, az is előfordulhat, hogy ebben az eszközben nem sül egyenletesen a szalonna, ami veszélyes ételmérgezéshez vezethet. A szalonnazsír felhalmozódása miatt maga az eszköz is veszélyessé is válhat.

Ha nem akarunk a makacs zsírlerakódásokkal küzdeni, akkor a szalonnát ne ebben süssük. Az eszközt egyébként minden használat után fontos tisztítani - írja a Mirror.

