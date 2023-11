KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

Támaszkodnod kellene a párodra. Már hétvégén, majd egész héten azt tapasztalod, hogy az emberek egyre ingerültebbek és türelmetlenebbek. Még azok is kellemetlen megjegyzéseket tesznek, akik elvileg kedvelnek téged, illetve te kedveled őket. Ez is megerősíti, milyen fontos, hogy egymásra számíthassatok, és megoszthassátok a másikkal a gondolataitokat, érzéseiteket.

Szingli Kos

Egyre zordabb a világ. Egyre kevesebb a tolerancia, és egyre több a törtetés. Már hétvégén, majd egész héten döbbenten látod, hogy az emberek milyen ingerültek és türelmetlenek egymással és veled is. Még azok is kellemetlen megjegyzéseket tesznek, akiktől eddig nem láttál/hallottál ilyesmit. Most jól jönne egy bizalmas, megbízható barát, akivel megoszthatod a gondolataidat. Van ilyen?

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

Ne vedd félvállról a stresszt! Alattomosan, belülről rág, megbetegít, ha nem vigyázol magadra. Ott van melletted a szerelmed. Szólj neki, ha szükséged van egy kis gyengédségre! Ne akard kímélni őt azért, mert neki is vannak problémái! Szívesen kényeztetne téged. Nem baj, ha kérni kell, ebben a rohanó világban nem ciki. Nem lehet ciki...

Szingli Bika

Szombattól péntekig hét kellemetlen fényszög lesz az égen, ami azt jelenti, hogy kímélő üzemmódba kell kapcsolnod, ha nem akarsz lerobbanni. A stressz alattomosan, belülről rág, és olyan tüneteket okoz, amire hajlamos vagy legyinteni: magas vérnyomás, fejfájás, kialvatlanság, és így tovább. Ezeket egy darabig tűri a szervezeted, de aztán benyújtja a „számlát"...

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

Muszáj kipihenned a heti fáradalmakat. Javasold a kedvesednek, hogy hétvégén legalább az egyik napon gubózzatok be, nézzetek meg pár jó filmet, rendeljetek valami kaját, és lustálkodjatok! Ezek után jobban fogjátok bírni mindketten az új kihívásokat. Szerencsére a hét során lesznek érdekes találkozásaid. Vigyázz, hogy ne tedd féltékennyé a kedvesedet!

Szingli Ikrek

Ez a hétvége szóljon a pihenésről! Engedélyezz magadnak egy kis lustálkodást, máskülönben egyre ingerlékenyebbé válsz. Pedig a hét során vár rád néhány érdekes találkozás. Több olyan emberrel futhatsz össze, akik nagyon mások, mint az eddigi ismerőseid. Ne titkold a csodálatodat! De vigyázz, nehogy félreértse a másik! Valahol középen kell lavíroznod...

RÁK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Rák

Te nem csak halottak napján gondolsz az elhunyt szeretteidre. Nem múlik el, nem kopik az emlékük. Ha gyertyát gyújtasz a hétvégén, vagy a hét során, szomorúság helyett mosolyogj! Örülj, hogy ismerted őket! A párodra nagy hatással van mindaz, amit és ahogy teszel. Akkor is, ha ezt nem mindig mutatja ki. A napokban többször is elcsíphetsz olyan megjegyzést, ami ezt igazolja.

Szingli Rák

Bár elmúlt a halottak napja, de téged még mindig körbevesz a csendes emlékezés. Lebeghetsz, de ne ragadj a múltban! A régi szerelmeket is el kellene engedned, hogy legyen helye az újnak. Ebben sokat segít Szaturnusz, Kronosz, az idő ura, amely szombaton ismét elindul előre, és azt javasolja, itt az ideje előre nézni, előre lépni és kinyitni a szívedet a jövő embere előtt.

OROSZLÁN heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Oroszlán

Megelőzheted a vitát, ha tudsz arról, hogy hétvégén egy kellemetlen bolygóháromszög rajzolódik ki az égen, amelynek az egyik csúcsán az érzékeny Oroszlán Hold áll. Emiatt rossz lehet a kedved és a közérzeted is. Szükséged lesz a szerelmed szeretetére. Ne felejtsd el viszonozni! Ezek után jöhet bármi, megküzdesz vele, legyőzöd és haza viszed a trófeát.

Szingli Oroszlán

Sajnos ezen hétvégén egy kellemetlen bolygóháromszög rajzolódik ki az égen, amelynek az egyik csúcsán az érzékeny Oroszlán Hold áll. Emiatt rossz lehet a kedved és a közérzeted is. Ne hagyd el magad, mert az lesz a vége, hogy beteget jelentesz hétfőn! Pedig nagyszerű lehetőségek jönnek a hét során, amelyeket kár lenne kihagynod. Szóval vigyázz magadra mindenféle értelemben!

SZŰZ heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Szűz

A párod olyan ötlettel áll elő, ami boríthatja a hétvégével kapcsolatos elképzeléseidet. Valószínűleg nem tudod titkolni a bosszúságodat. Enyhítsd azzal, hogy megkérdezed, mikor fogjátok megcsinálni azt, amit te szerettél volna? Gyorsan közös nevezőre fogtok kerülni. Majd jön egy termékeny, eredményes hét. Osztozzatok a sikerben együtt!

Szingli Szűz

Szinte mindig mindenről van konkrét elképzelésed és/vagy véleményed. Ezt egyesek értékelik, mások nem. Előbbiekkel találkozz, utóbbiak nem a te embereid. Már az elején kiderül, hogy más az értékrendetek, más dolgok élveznek prioritást. Miért gondolod, hogy változni fog ez később? Semmiképp se akard meggyőzni, megváltoztatni, mert nem fog sikerülni...

A többi jegy heti szerelmi horoszkópját itt olvashatod.