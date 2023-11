Az ősz egyik favoritja a sütőtök, amelyből isteni „pumpkin spice” szirup főzhető. Akár házilag is! Megmutatjuk, hogyan készítsd el otthon – illetve azt is eláruljuk, hogy miért érdemes fogyasztani.

A „pumpkin spice” szirup olyan finomság, amely szinte mindenkinek eszébe jut, ha azt hallja: ősz. Sok helyen lehet már hasonló fantázianévvel ellátott kávét inni, sütiket vagy éppen kozmetikumokat kapni, de akár a kész szirupot is megvehetjük.

Aki nem éri be a bolti „pumpkin spice” termékekkel, vagy inkább a saját ízlése szerint készítené el ezt a népszerű szirupot – esetleg jobban szereti azokat az ételeket, italokat, amelyeknél pontosan tudja, mit tartalmaznak –, az elkészítheti maga is otthon. Végül eláruljuk azt is, miért lehet egészséges a „pumpkin spice” szirup fogyasztása.

Házi „pumpkin spice” szirup készítése

Hozzávalók

500 g sütőtök

180 ml víz

1 mokkáskanál fahéj

1/2 mokkáskanál szerecsendió

½ mokkáskanál gyömbér

½ mokkáskanál szegfűszeg

2 evőkanál méz

60 g cukor

Elkészítése

A sütőtökre mézet csorgatunk, majd a szokásos módon megsütjük. Amikor megpuhult, kikanalazzuk a belsejét és a vízzel összeturmixoljuk, majd egy szitán átpasszírozzuk. A pürét ízesítjük a fűszerekkel, felforraljuk és addig főzzük, amíg kicsit be nem sűrűsödik. Ha elértük a szirupsűrűséget, ellenőrizzük még egyszer, hogy megfelelő-e az ízesítés, és ha úgy érezzük, akkor tegyünk még bele utólag fűszereket vagy cukrot.

Végül kis üvegbe töltjük és hagyjuk kihűlni. Hűtőben nagyjából 2 hétig eláll.

Miért egészséges a „pumpkin spice” szirup?

Amellett, hogy isteni kávét, kekszet vagy süteményt készíthetünk vele, ha mértékkel fogyasztjuk és kevés cukor hozzáadásával mi magunk főzzük meg – még az egészségünkre is jótékonyan hathat. Ez pedig a benne található sütőtöknek és persze a fűszereknek is köszönhető. Lássuk pontosan, mitől egészséges a „pumpkin spice” szirup!

Sütőtök

A sütőtök, amellett, hogy nagyon ízletes, tápanyagokban és ásványi anyagokban is gazdag. Például rengeteg béta-karotint tartalmaz, ami A-vitaminná alakul a szervezetben, de C-vitaminban és antioxidánsokban is bővelkedik.

Fahéj

A fahéjat régóta használják nem csupán a gasztronómia területén, de a gyógyításban is. Ez az aromás fűszer kedvezően hat bizonyos biokémiai folyamatokra, így remek gyulladáscsökkentő, baktériumölő, serkenti az emésztést, elősegíti a zsírok lebontását, gátolja a puffadást, élénkíti az anyagcserét, sőt a hangulatunkat is javítja.

Szerecsendió

A szerecsendió szintén számos pozitív egészségügyi hatással rendelkezik, ezek közül az egyik legérdekesebb, hogy olyan vegyületeket tartalmaz, amelyek segítenek megakadályozni a betegségek kialakulását. Ezen felül tele van antioxidánsokkal, tartalmaz rezet, vasat, csökkenti a gyomorproblémákat, elűzi a hányingert, szabályozza a vérnyomást, optimalizálja az idegrendszer működését, de fogfájás esetén is hatásos.

Gyömbér

A gyömbér nem csupán egy fűszer, de gyógynövény is, amely gazdag A-, C-, E- és B-vitaminokban, de tartalmaz magnéziumot, foszfort, káliumot, szilíciumot, nátriumot, vasat, cinket és kalciumot is. Ennek köszönhetően számos állapotra és betegségre lehet gyógyír – például: influenzára és megfázásra, köhögésre, menstruációs fájdalmakra, hányingerre, ízületi fájdalmakra és migrénre.

Szegfűszeg

A szegfűszeg szintén nem csak egy egyszerű, aromás fűszer, hanem ennél jóval több. Fogyasztása kedélyjavító és nyugtató hatású, segíti az emésztést, enyhíti az émelygést, csökkenti a száraz köhögést, mérsékli a fejfájást, csökkenti a lázat, gátolja a vérrögképződést, de a fogfájást is enyhíti.