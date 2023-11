A spanyol médiában jelentek meg fotók Frigyes dán királyi hercegről és Genoveva Casanováról egykori modellről. A herceg a hírek szerint magánúton járt Madridban és a csinos hölgy társaságában látogatta meg a Thyssen-Bornemisza Nemzeti Múzeum Picasso-kiállítását, majd egy séta után a város szívében vacsoráztak. A lapok arról számoltak be, hogy az exmodell a koronaherceg egyik barátját helyettesítette, aki megbetegedett. Casanova nagy Picasso-szakértő hírében áll. A német Bild magazin arról is írt, hogy a herceg valószínűleg az exmodellnél is éjszakázott, ugyanis a lakásából látták reggel távozni.

Az exmodell a Hola! magazinnak nyilatkozott, tagadta, hogy viszonya lenne Frigyessel.

„Kategorikusan tagadom azokat az állításokat, amelyek azt sugallják, hogy Frederik herceg és köztem romantikus kapcsolat lenne. Minden ilyen jellegű állítás nélkülözi az igazságot és rosszindulatúan félremagyarázza a tényeket. Az ügyvédeim megteszik a megfelelő lépéseket a becsületem védelmében" - jelentette ki a modell.

Később a dán királyi család is cáfolta a híreket — ugyan nem közleményben. Kedden Frigyes herceg feleségével, Mária hercegnővel jelent meg a koppenhágai Glyptoteket Múzeumban. Több lap arról számol be, hogy bár együtt voltak, a viszonyuk nem tűnt harmonikusnak.