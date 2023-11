Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Otthonodat, vagy családi ügyet érintő kérdésekben kerülhetsz kényszerítő, szorult helyzetbe. Mégis jobb, ha nem hagyod magad sarokba szorítani, és egyelőre halasztod a döntést, a válaszadást. Az elhamarkodottság ugyanis most sok veszélyt rejteget.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Kétszeresen is gondold meg, kiről mit mondasz, és főleg kinek. Még ha nem is rossz szándékkal mondod, amit mondasz, akkor is úgy sülhet el, mintha bántani, megfúrni akarnád az illetőt. Főleg, ha az egyik barátodról van szó. Bántás helyett inkább nyújts békejobbot!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Megfontolt vagy, de mégis tele vagy nagy tervekkel, ami a legeslegjobb kombináció. Az élet azonban, hol segít, hol pedig akadályoz a kibontakozásban. Nagyon valószínű, hogy a kettő egyszerre is megtörténhet. Egy biztos: izzik a levegő körülötted ma is!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Szombaton annál előbb találhatsz megoldást a saját gondjaidra, minél inkább gondolsz másokra is a megoldások keresése során. Ha csak a saját közvetlen hasznodat nézed, akkor ma nagyon eltévedhetsz. De mivel te nagyon is gondoskodó és nagyvonalú természet vagy, valószínűleg jól alakulnak a dolgaid.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Találkozhatsz egy szokatlan gondolkodású emberrel, aki megingatja eddig szilárdnak hitt világnézetedet, elképzeléseidet. De nemcsak ezt: talán többről is szó lehet, mert nagyon vonzónak találod! Ha szingli vagy, akkor mindenképp adj neki egy esélyt.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ma az érzelmeidet szenvedélyesebben fejezed ki, ez a Mars-Uránusz hatása. Ha a kapcsolat kiegyensúlyozott alapokon nyugszik, akkor ez így rendben is van, és teljesen helyénvaló. Ha viszont feszült kapcsolatban vagy a partnereddel, az ellentét tovább mélyül... Viszont ez lehetőséget ad a megoldásra is.

Az összes jegy megtekintéséért kattints ide.