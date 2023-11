Befekszel az ágyba, készen állsz, hogy egy pihentető, jól megérdemelt alvással zárd a napot, de nem minden testrészed akarja ugyanezt, a lábaidnak más tervei vannak. Valami zsizseg, zsibbad, „mászik” bennük, te pedig rúgdosol, forgolódsz, mindent csinálsz, csak épp aludni nem sikerül.

A nyugtalanláb-szindróma, amelyet Willis-Ekbom-kórként is ismernek, egy gyakori neurológiai alvás- és mozgászavar, amely a lábak viszketése, rúgása vagy kúszása miatt kontrollálhatatlan mozgásra kényszerít.

Mi okozza a nyugtalanláb-szindrómát?

A nyugtalan láb szindróma pontos oka nem ismert, de a kutatóknak azért vannak sejtéseik, mi befolyásolhatja a kialakulását. Genetikai hajlam mellett az ásványianyag-hiány, a terhesség, a felborult dopaminegyensúly és bizonyos betegségek, mint a Parkinson-kór is valószínűsíti a megjelenését.

Íme a nyugtalanláb-szindróma 5 lehetséges kiváltó oka

1. Gyógyszerek

A vényköteles és vény nélkül kapható gyógyszerek szedése az egyik leggyakoribb ok. A recept nélkül kapható antihisztaminok, az allergia elleni gyógyszerek, az antidepresszánsok és szelektív szerotonin-visszavétel gátlók, egyes hányinger elleni gyógyszerek okozhatnak nyugtalan láb szindrómát, ezért érdemes átnézni az otthoni „patikát", és a bűnös gyógyszereket orvossal konzultálva lecserélni.

2. Hosszas ülés

Ha túl hosszú ideig ülsz, anélkül, hogy egyszer is felállnál megmozgatni a lábaidat, könnyen előfordulhat, hogy éjszaka a nyugtalanláb-szindróma tüneteivel szembesülsz. Az egésznapos ülőmunka, egy hosszú autó- vagy repülőút is okozhatja az állapot kialakulását, melyet úgy előzhetsz meg, ha utazás közben gyakrabban megállsz és kiszállsz a kocsiból, a repülőgépen folyosó mellé foglalsz, munka közben gyarabban felállsz és kinyújtóztatosd magad, illetve sétálsz egy kicsit, de jó megoldás az állítható magasságú asztal is.

3. Vashiány

Egy 2020 áprilisában megjelent tanulmány leírták, hogy 196 vérszegénységben nem szenvedő (normál hemoglobinszintű) nyugtaéan láb szindrómás beteget vizsgálva arra az eredményre jutottak, hogy 42 százalékuk vashiányos, a vashiányos betegek pedig általában rosszabbul alszanak, de a B6-vitamin és a magnézium hiánya is okozhat tüneteket.

4. Terhesség

A terhes nők körülbelül 20 százaléka találkozik a gyermevárás időszakában a nyugtalan láb szindróma tüneteivel, melyek általában az utolsó trimeszterben jelennek meg, és általában a szülés után négy héten belül eltűnnek. A várandósoknak vas és folát, valamint magnézium és C-vitamin szedését javasolják, illetve a lefekvés előtti lábmasszírozást, hogy megelőzzék a kínzó zsibbadást és az álmatlanságot.

5. Koffein és alkohol

A stimulánsokhoz hasonlóan koffein és az alkohol is növeli a nyugtalan láb szindróma kialakulásának kockázatát. A koffeines italok közvetlen lefekvés előtti fogyasztása éberré tesz, ami eleve megnehezítheti az elalvást, ezzel szemben az alkoholfogyasztás inkább altat, ugyanakkor gyakori éjszakai ébredést okoz. Így aztán mindkettő megzavarja a pihenést, reggeli frissesség helyett fáradtabban ébredhetsz, mint ahogy lefeküdtél.

Próbáld megfigyelni, hogy fentiek közül bármelyik állapot fennál-e nálad, okozhatja-e az éjszakai lábmozgatás kényszerét, és ha úgy érzed, igen, akkor szüüntesd meg a kiváltó okot. Ha nem segít, fordulj orvoshoz!