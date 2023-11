Mindenki életében eljön az az időszak, amikor egy őszinte alapokon nyugvó párkapcsolatra vágyik. Igen ám, de nem egyszerű feladni szabadságunkat és elköteleződni valaki iránt, még akkor sem, ha beköszönt a bizonyos szerelem. Sokak számára ez egy mérföldkő, ami, ha eljön, akkor tud kialakulni az igazi párkapcsolat. Kutatások szerint azonban, az elköteleződés nem egy pont, amit el kell érni, hanem egy folyamat.

Mit is takar az a bizonyos elköteleződés?

Amikor tudatosan döntünk párunk mellett és hosszútávon tervezünk vele. Amikor semmilyen külső tényező nem kényszerít arra, hogy párunkkal legyünk, csupán egy belső hangunk megszólal és tudjuk, hogy őt akarjuk. Amikor elfogadjuk és betartjuk a közös döntéseket, a kapcsolat alapelveit és hűségesek maradunk választottunkhoz. Ezt mind összességében hívjuk elköteleződésnek - világít rá cikkében a Bízd Rá Magad.

A szerelem érzése három összetevőből, az intimitás, a szenvedély és az elköteleződés komponenséből áll. Az intimitás az érzelmi, a szenvedély a testi, az elköteleződés pedig az értelmi összetevő. Ha mindhárom jelen van a kapcsolatban, akkor beszélhetünk beteljesült szerelemről – fejtegette Robert Sternberg, amerikai pszichológus.

Ha az elköteleződés mellett döntünk, fontos, hogy magát a kapcsolatot tekintsük egy önálló "ügyként" és dolgozzunk rajta, fektessünk bele energiát és tudjunk áldozatokat hozni. Természetesen kell az énidő is, de ahhoz, hogy a kapcsolat sokáig tudjon működni néha szükséges beleállnunk egy-egy konfliktus-helyzetbe, nehéz beszélgetésbe is, akkor is, ha nem szeretünk konfrontálódni.

Akkor mondhatjuk el tehát azt magunkról, hogy elkötelezettek vagyunk, ha saját érdekeink elé tudjuk helyezni a kapcsolat érdekeit.

Mik a jelek, ha egy elkötelezett kapcsolatról van szó?

Közös, minőségi idő

A rohanó, stresszes hétköznapokban nehéz időt áldozni párunkra és kapcsolatunk építésére, azonban igazi ajándék egy-egy közös program. Az elköteleződés jele, ha szabadidőnket párunkra áldozzuk.

Másik igényeinek szem előtt tartása

Ha párunkkal éreztetjük, hogy fontos számunkra és igyekszünk figyelni az igényeire, vágyaira, biztosan jó hatással lesz mindkét fél elköteleződésére.

Együtt a nehéz időkben is

Életünkben gyakran váltogatják egymást a boldog idők és a nehéz időszakok, hullámvölgyek. Ha egymásnak ott vagyunk és egymás támaszai vagyunk, csupán csak meghallgatjuk a másikat és ő az első gondolatunk a bajban, akkor ez is az elköteleződés egy jele lehet.

Előtérbe helyezni a másikat

Ha képes vagy párod örömét a sajátod elé helyezni vagy akár egy-egy nagyobb áldozatot is hozni érte, akkor az elköteleződés útját járod.

Bizalom

Egy komoly elköteleződéshez nem elég néhány hét, fontos egymás fokozatos megismerése. Ehhez pedig elengedhetetlen a bizalom kialakítása. Sokkal közelebbi kapcsolat alakulhat ki, ha mindkét fél megoszt egy titkot, bizalmasabb dolgot a másikkal.

Családi események, közös nyaralás

A másik megértésében is segíthet, ha közös nyaraláson veszünk részt, hiszen így több napot tudunk együtt eltölteni a másikkal, illetve még közelibbé válik a kapcsolat, ha már szeretteink, családunk is megismerhette az illetőt.

Közös jövő

Az igazi elköteleződés pedig az, mikor párunk a jövőnkben is szerepel. Ha a céljainkra, terveinkre gondolunk és már minden elképzelésünkben szerepel társunk, az bizony már egy jel lehet. Egy elkötelezett kapcsolatban úgy hozunk döntéseket, hogy mindkettőnk igényeit, szándékát figyelembe vesszük, még ha ehhez kompromisszumokra is lesz szükségünk.

Miért félünk az elköteleződéstől?

Akár családi háttér, az intimitástól, a felelősségvállalástól vagy az esetleges szakítástól való félelem gátolhat minket egy komolyabb elköteleződésben. Különösen nehéz ez a helyzet, ha végig kellett néznünk szüleink válását, konfliktusaikat, vagy korábbi rossz tapasztalatunk van kapcsolatok terén. Ez mind tudat alatt azt sugallhatja, hogy ne ugorjunk bele egy komoly kapcsolatba.

Vannak, akik félnek közelebb engedni magukhoz bárkit, nem akarnak újra sebezhetővé válni. Ilyen esetben is legfőképp családi minták állhatnak a háttérben. Ha valaki korán elveszti hozzá közel álló szerettét, ez is befolyásolhatja az elköteleződést.

Mit gondolj át, ha félsz az elköteleződéstől? Ha kapcsolatban vagy, de azt gyanítod, hogy félsz az elköteleződéstől, a Bízd Rá Magad cikkéből kiderül, mikre figyelj oda: ♦Boldog vagy a kapcsolatodban, mégis sok időt töltesz a megkérdőjelezésével. ♦Nehezen tudsz a kapcsolatod jövőjére gondolni. ♦Nehezen, tétován tervezgetsz. ♦A kapcsolat előrehaladásáról való beszélgetés nyugtalanságot okoz neked. ♦Nehezen tudsz sebezhetővé válni, még akkor is, ha a párod megpróbál érzelmileg jelen lenni számodra. ♦A párod gyakran kérdezgeti, hogy vagy a kapcsolatotokban, és mit szeretnél a továbbiakban (keresi a tisztánlátást, mert még nem tudtad neki ezt megadni). ♦Nem érzed magad érzelmileg elkötelezettnek vagy kötődőnek.

Az okok felismerése és a nyílt, őszinte kommunikáció a legfontosabb ahhoz, hogy az egészséges elköteleződés kialakulhasson és leküzdjük félelmeinket. Egy párkapcsolaton folyamatosan kell dolgoznunk ahhoz, hogy jól tudjon működni.