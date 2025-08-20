Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Gólyahír: béranya segítségével megszületett Michelle Williams negyedik gyermeke

gyermekáldás Michelle Williams béranya
2025.08.20.
A színésznőnek már volt három gyermeke, és most úgy döntött, hogy béranya segítségét kéri. Michelle Williams egy interjúban árult el részleteket negyedik gyemekéről.

Gólyahír: megszületett Michelle Williams és férje, Thomas Kail filmrendező negyedik gyermeke. A kislányt egy béranya hozta a világra, erről maga a színésznő beszélt a Jimmy Kimmel Live talkshowban. A beszélgetés során a műsorvezető arra tett megjegyzést, hogy milyen jó formában van a 44 éves Williams, ő pedig őszintén bevallotta, hogy annak köszönheti a vonalait, hogy nem neki kellett kihordania a kislányát.

Négygyermekes édesanyává vált Michelle Williams
Forrás: Getty Images North America

Michelle Williams és a férje együtt neveli Heath Leadger kislányát is

A színésznő legidősebb gyermeke Matilda Rose Ledger idén lett 19 éves. A gyermeknek nem más volt az apukája, mint a posztumusz Oscar-díjas Heath Ledger, akit tragikusan fiatalon, 28 évesen veszítettünk el 2008 januárjában. Ledger és Williams néhány évig együtt jártak 2004-től, azonban a színész halála előtt nem sokkal szakítottak egymással.

A színésznő Ledger után néhány hónapig Spike Jonze rendezővel élt együtt, majd néhány évvel később randizgatni kezdett Phil Elverummal, akivel összekötötték az életüket 2018-ban. A házasságuk két év alatt zátornyra futott, és Michelle 2020-ban már Thomas Kaillal volt együtt, akivel még ebben az évben össze is házasodtak. Azóta 2 közös gyermekük született, hozzájuk csatlakozott most a béranya által világra hozott kislány.

Nagy köszönettel tartozom Christie barátnőmnek. Az utolsó kisbabám ugyanis nem az én testemből jött a világra. De a kislány maga a csoda. Christinek köszönhetően három 5 év alatti gyermeket nevelhetek most otthon. Próbálom tartani a munka és a magánélet egyensúlyát, de nyilván nem egyszerű ennyi gyerekkel.

 - árulta el a Legnagyobb showman sztárja a Mirrornak.

