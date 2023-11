Fogmosás, fogselyem és rendszeres fogorvosi vizit – mindannyian ismerjük a jó szájhigiénia alappilléreit. De ezek ismerete és betartása két külön dolog. Kutatási adatok szerint a 30 év felettiek csaknem 50 százalékának van valamilyen ínybetegségre utaló tünete, a felnőttek 26 százalékának pedig kezeletlen lyukas fogai.

A szájhigiéniai hiányosságok mögött gyakran hétköznapi rossz szokások állnak, olyan berögződött vielkedések, melyekre nem is gondolna az ember. Az alábbiakban mutatunk párat, melyről egész biztosan nem gondoltad volna, hogy árt a fogsorodnak.

1. Jégrágcsálás

Az mégis mi, ki rág jeget? — teszed fel most döbbenten a kérdést, pedig egész biztos, hogy nyáron, amikor a jeges italodat felhörpinted, te is megrágod a pohárban maradt jégkockadarabokat. Ezentúl ne tedd! A jég ugyanis duplán káros, a fogad is beletörhet, és nem csak azért, mert kemény, hanem azért is, mert hideg. Akinek fogtömése van, különösen tilos, mivel a kettős hatásnak köszönhetően könnyen kieshetnek a fogtömései.

2. Körömrágás

Borzalmasan rossz szokás, már a tevékenység sem szép látvány, hát még az eredmény — az ujjakon. Ám, aki sokat rágja a körmeit, annak idővel már nemcsak a kezeit kell dugdosnia, hanem a fogait is. Gyermefogorvosok szerint komoly fogproblémákat okozhat ez a szokás, és akkor itt még csak arról beszélünk, hogy károsítja a fogzománcot a kemény körmök rágcsálása. A kórokozókról, melyek az ujjakon, körmök alatt lapulnak, és rágás közben a szájba kerültek, még nem is volt szó. Pedig rengetek egészségügyi problémát okozhatnak...

3. Foggal kinyitni zacsót, palackot, üveget

Talán mindannyian estünk már abba a hibába, hogy amikor nem sikerült letekerni a palackról a kupakot, megpróbáltuk foggal is. Nem kellett volna, de hála az égnek kevés ember van, aki napi szinten tekerget kupakokat a fogsorával. Ami ennél sűrűbben fordulhat elő, az a chipses és egyéb zacskók foggal történő feltépése. Mielőbbb szokj le róla, ha eddig így nyitottál tasakokat, ugyanis a fogaink legynek bármennyire erősek, nem erre lettek „kitalálva”. A fájdalom mellett törött vagy repedezett fogakat, gyökércsatornákat okozhat ez a rossz szokás, sőt, akár foghúzás is lehet a vége.

4. Gumicukor nassolása

Mindenféle cukor árt a fogaknak, ezt tudjuk. Hogy miben más a gumicukor? Abban, hogy míg más cuorkafajták, ha nem rágod el azokat, csak a cukortartalmukkal okoznak gondot, addig a gumicukor a fogadba, a barázdák közé ragadva duplán veszélyes fogszuvasodás szempontjából. Hiszen, míg a nyál megtisztítja a keménycukrokkal szájba kerülő anyagokat, addig a kis „gumimaci-maradványokat” csak a fogkefe távolítja el, az meg nasi közben ritkán kerül elő... A fogtömései bánhatják a gumicukorkedvelőknek, pláne, ha a savanyúízeket részesítik előnyben: a savanykásabb darabok savasabbak is, így aztán többszörös károkozók.

5. Túl sok alkoholos ital fogyasztása

Egy-egy pohár jó bor alkalmanként elfogadható mennyiség, ám a rendszeres és túlzásba vitt alkoholfogyasztás nemcsa a májra és egyéb szervekre káros, hanem a fogakra is. Ugyanis az alkohol szájszárazságot okoz, melynek következtében nem termelődik a szájban elegendő mennyiségű nyál, ami így nem tudja elvégezni feladatát, azaz a fogak folyamatos tisztítását, a szájba kerülő savak semlegesítését, ez pedig fogszuvasodáshoz vezet.

6. Kemény sörtéjű fogkefe használata

Valamiért él az emberekben az az illúzió, hogy minél keméynebb sörtéjű a fogkefe, annál tisztábbak, fehérebbek lesznek a fogak. El kell oszlassuk ezt a tévhitet. A kemény sörtéjű fogkefe több kárt okoz, mint amennyi hasznot hoz. A fogorvosok puha sörtéjű fogkefét ajánlanak, mivel a kemény és közepes sörtéjű fogkefék koptatják a fogzománcot és a fognyakat, károkat okozhatnak, ami újabb romlásnak teszi ki a fogat, és ami egyszer romlani kezdett, azt csak kezelni lehet, az eredeti állapotot visszahozni már nem.

7. Dohányzás

A dohányzás nemcsak súlyos egészségügyi problémákhoz vezethet, hanem súlyos száj-egészségügyi problémákat, a fogak elszíneződését és szélsőséges esetekben szájrákot is okozhat. Ha nem dohányzol, ne is kezdj bele, ha cigizel, akkor itt az ideje leszokni. A tüdőd és a légutak felszabadulnak, a fogaid és az ujjaid nem lesznek sárgák a nikotintól, és sokféle súlyos betegség kialakulásának kockázata szűnik meg vagy csökken nagy mértékben.

8. Napi fogápolási rutin kihagyása

A napi fogmosás egy dolog. Van, akinek a reggeli és esti fogmosás is kihívás, ki tudja, miért, a fogselyemről, interdentális fogkeféről, esetleg szájzuhanyról nem is hallott... Pedig hasznos dolgok ezek. Ám, ami a fogorvosok szerint mindennél fontosabb, az az esti fogmosás. Nappal a nyálad elvégzi a feladatát, de éjszaka a nyáltermelődés is alábbhagy. Soha ne feküdj le fogmosás nélkül, ha nem akarod, hogy a szádban rövid úton elszaporodjanak a baktériumok! Ha másra nem is — bár jó lenne, ha igen —, az esti fogmosásra szánd rá azt a 3 percet.

9. Fogorvosi vizitek kihagyása

A rendszeres fogászati ellenőrzés fontos, hiszen a problémák már akkor kiderülhetnek, amikor még laikus szemmel látható jelei nincsenek. A korai felismerés és kezelés a fogorvoslásnak is alappillére. Hogy milyen gyakran kell valakinek vizitre mennie, attól függ, milyenek az adottságai, vannak-e már meglévő problémái. Alapesetben évente egyszer mindenkinek szükséges lenne egy ellenőrzés, az évi két alkalom a lehető legjobb választás, ha van gond, ha nincs. Akinek már vannak problémái, annak a negyedéves fogászati vizit is szükséges lehet, de a legjobb, ha a fogorvosunk mondja meg, évente hányszor szeretne látni minket.

A fentieken túl még számos rossz szokása lehet valakinek, amivel nem használ a fogainak, ám ha a felsoroltakra odafigyelsz, máris tettél valamit a fog- és szájhigiéniádért.