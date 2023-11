Harry és édesapja, Károly király áprilisban, a koronázás előtt beszéltek egymással utoljára. A herceg azóta többször is járt az Egyesült Királyságban, de nem találkozott a családjával, ezért is nagy lépés tőle, hogy felemelte a telefont. Sajtóértesülések szerint a beszélgetés barátságos és szívélyes volt. Károly nagyon elfoglalt, de szereti a fiát és az unokáit, sosem tenné meg, hogy nem fogadja hívásukat a születésnapján.

A The Sun azt írja, Harry és édesapja között azért szünt meg a kommunikáció, mert korábban többször is összekülönböztek a házaspár királyi családból való kilépése miatt, illetve pénzügyekben sem értettek egyet. A Netflix-dokumentumfilm és Harry könyvének megjelenése után Camilla királyné és Vilmos herceg is azt szorgalmazta, hogy Károly ne tartsa a kapcsolatot kisebbik fiával és annak családjával. Károly ennek ellenére azt mondta, nyitva áll az ajtó Harry előtt, szívesen látja minden alkalommal, amikor Angliába látogat. Ezt igazolja az is, hogy a tegnapi telefonbeszélgetés során apa és fia megállapodtak abban, hogy hamarosan újra felhívják egymást.

Még hosszú út áll előttük, hogy az évek alatt kialakult helyzetet helyrehozzák. A Netflix sorozatban valamint a Tartalék című könyvben elhangzott vádak által okozott mély sebeket nem gyógyítja meg egy telefonhívás" — mondta a lapnak egy informátor.

A napokban írtunk arról, hogy Meghan Markle és Harry herceg ki akarnak békülni a királyi családdal a róluk szóló Family Guy epizód visszhangja miatt. Úgy érezték, hogy már Amerikában is ellenük fordultak, így valószínűleg nem marad más út előttük, mint a bocsánatkérés.