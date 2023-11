A kertészkedés szerelmesei között állandó téma, hogyan irtsák a gyomokat úgy, hogy azzal lehetőleg ne szennyezzék a környzetet és a házi állatokra se legyen veszélyes. Íme, néhány filléres, otthon is összeállítható, természetes gyomirtó, mely minden kritériumnak megfelel.

Attól, hogy valami házi készítésű, még nem feltétlenül ártalmatlan. Ráadásul, ami kis mennyiségben még rendben van, az nem megfelelő arányok esetén káros lehet a környezetre és a kedvenceinkre is. Nem beszélve arról, hogy azon túl, hogy ne ártson, az is elvárás, hogy használjon, azaz irtsa is a gyomokat.

A Facebok egyik kertészcsoportjában merült fel egy felhasználóban a kérdés, hogy milyen arányban kellene használnia az összetevőket ahhoz az otthon is gyorsan összerakható, nagyon olcsó gyomirtóhoz jusson, melyről sokat hallott az utóbbi időben, és ecetből, konyhasóból és mosogatószerből áll.

A segítőkész felhasználók gyorsan válaszoltak is, és mint kiderült, a gyomirtókészítés nem egzakt tudomány, legalábbis, ha a konyhában fellelhető dolgokból állítják össze a permetet. Ahány felhasználó, annyiféle arány.

Azonban az egyik hobbikertész figyelmeztette a kérdezőt, hogy a mosogatószer árthat a házi kedvenceknek és a gyerekeknek is, ezért érdemes megnézni, mi van ráírva. Ő ezt az összetevőt nem is használja, tökéletesen működik neki az egy csésze só, fél csésze konyhasó arány mosogatószer nélkül is, legalábbis a térkövek között és a teraszon mindenképpen.

Ám, ha a kertben akar valaki gazt irtani, az jobb, ha elfelejti a sót, kivéve, ha azt szeretné, hogy sokáig ne nőjjön a talajból semmi. A kert gyomirtására a felhasználók a sima ételecetet, esetleg keserűsót javasoltak - írja az Express.