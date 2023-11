Miután órákig állt a sorban, hogy bejusson a stadionba, és egy jó helyet foglaljon el, a bejáratnál Ana Clara Benevides elájult, és körülbelül 40 percig tartott az újraélesztése a stadionban. A Folha de S.Paulo nevű brazil újság szerint Benevides a kórházba vezető úton másodszor is összeomlott, megállt a szíve, és nem sokkal a megérkezése után meghalt – derül ki a Page Six cikkéből.

A nő halálhírét követően a közösségi médiában a koncerten résztvevő többi rajongó is beszámolt a szörnyű körülményekről.

Sok rajongó negatív értelemben emlékezett a koncertre

Az X-re – korábban Twitterre – feltöltöttek egy videót, amin az izzadt Taylor Swift látható, amint szünetet tart, hogy a személyzet tagjait arra kérje, hogy adjanak vizes palackokat a koncertlátogatóknak.

Nagyon meleg volt, szóval, ha valaki ilyenkor azt mondja, hogy vízre van szüksége, akkor tényleg szüksége van rá. – mondta az énekesnő.

Egy amerikai koncertlátogató, aki részt vett az előadáson, a TikTok-ra feltöltött videóban emlékezett vissza azokra a körülményekre, amelyeket "nem biztonságosnak" nevezett az elviselhetetlen hőségben.

Az emberek nagyon küszködtek, pont előttem láttam egy lányt elájulni. Amikor megpróbáltunk segítséget hívni, senki sem tudott jönni. – mondta a rajongó a videóban.

Órákkal a koncert előtt a közösségi médiában közzétett videókon nagyon kevés ruhát viselő rajongók voltak láthatók, amint esernyőkkel próbáltak elbújni a halálos hőség elől. Néhányan vizet is öntöttek magukra, miközben arra vártak, hogy bejussanak a stadionba.

„Ott voltam. Haldokoltam a hőgutában. Majdnem elájultam"

Egy másik rajongó, aki állítása szerint ott volt a koncerten, egy videót tett közzé a TikTok-on, amelyben felidézi a stadionban uralkodó körülményeket.

Azt is hozzátette, hogy nagyon nehezen tudtak a rajongók bent vízhez jutni, ráadásul senki nem akarta elveszíteni a helyét, de közben bevinni meg nem engedték a vizes palackokat. Állítása szerint volt, hogy Taylor osztogatta a vizet, de ez sem volt elég.

Ott voltam. Haldokoltam a hőgutában. Majdnem elájultam. – idézte vissza az élményt egy másik rajongó is.

Az Országos Meteorológiai Intézet az Associated Press-hez eljuttatott közleménye szerint Brazília nagy veszélynek néz elébe a jelenleg is tartó hőhullám miatt. Az ország egyes részein nagy valószínűséggel nagyobb károk és balesetek következhetnek be, amelyek a fizikai épséget vagy akár az emberi életet is veszélyeztetik.

A Brazíliában zajló hőhullám közepette Taylor Swift argentin koncertjének rajongói is hasonló nehézségekkel szembesültek

A TikTok-on keringő videón Swift PR-képviselője, Tree Paine látható, amint egy rajongót ellenőriz, aki a hőségtől elgyengült. A fiatal lány vizet ivott, miközben a biztonságiak segítettek neki felállni.

A brazil lány halála lesújtotta az énekesnőt

Benevides tragikus halálára reagálva Swift szombaton közleményt tett közzé Instagram-sztorijában.

Nem hiszem el, hogy ezeket a szavakat írom, de összetört szívvel mondom, hogy ma este, a koncertem előtt elvesztettünk egy rajongót. El sem tudom mondani, mennyire lesújtott ez a dolog. – írta Swift.

– Szeretném most elmondani, hogy mélyen átérzem ezt a veszteséget (...). Ez az utolsó dolog, amire valaha is gondoltam, amikor úgy döntöttünk, hogy elhozzuk ezt a turnét Brazíliába – folytatta az énekesnő.

Annak ellenére, hogy a stadion személyzete a szombat esti koncertre úgy készült fel, hogy vizes palackokat osztogattak, sőt tűzoltókkal is lefújatták a tömeget vízzel, Swift bejelentette, hogy elhalasztják a második koncertjüket.

Ezt a stadion öltözőjéből írom. Az a döntés született, hogy elhalasztjuk a ma esti koncertet a riói extrém hőmérséklet miatt. – írta Swift az Instagramon.

Swiftnek vasárnapra egy másik tervezett koncertje is lesz Rio De Janeiróban, mielőtt november 24-én São Paulóba utazik.