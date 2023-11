Emma Heming Willis folyamatosan ápolja Bruce Willist, amióta a színésznél frontotemporális demenciát (FTD) diagnosztizáltak, amely viselkedési és beszédproblémákkal is jár. Az asszony most arról beszélt, hogy férje diagnózisa óta sok-sok leckét kapott az élettől, mind a türelem, a kitartás és a gyász terén.

A Die Hard 68 éves sztárjánál 2022-ben diagnosztizáltak frontotemporális demenciát. Az FTD megváltoztatja a beteg viselkedését, személyiségét, nehezíti a beszédet és a mozgást: egy idő után pedig teljes leépüléshez vezet.

„Néha megkapod, amit akarsz. Máskor leckét kapsz..."

Az Instagram storyjában Emma egy idézetet osztott meg, amelyben arról ír, hogy számos leckét kapott az élettől, amióta férje beteg lett – derült ki a Mirror cikkéből.

Néha megkapod, amit akarsz. Máskor leckét kapsz türelemből, időzítésről, összehangoltságról, empátiából, együttérzésből, hitből, kitartásból, rugalmasságból, alázatból, bizalomról, értelemről, tudatosságról, ellenállásról, célról, tisztaságról, gyászról, szépségről és hasonlókról. Bárhogy is legyen, te nyersz – olvasható a 45 éves nő közösségi oldalán.

Bűntudattal küzd Emma

Emma nem rég bevallotta, hogy bűntudat gyötri, miközben támogatja férjét. A modell a Marai Shriver's Sunday Paper című lapnak írt véleménycikkében kiemelte, hogy azért érez bűntudatot, mert ők olyan dolgokat is megengedhetnek maguknak, amelyeket mások nem tudnának kifizetni.

Bűntudattal küzdök, mert tudom, hogy másokhoz képest kiváltságos helyzetben vagyok. Amikor elmegyek kirándulni, hogy kiszellőztessem a fejemet, tudom, hogy ezt nem mindenki teheti meg, miközben beteget ápol. Miközben én megosztom a családom útját, történetét a sajtóban, tudom, hogy sok ezer el nem mondott történet van a miénken kívül, amelyek ugyanúgy megérdemelnék az együttérzést – fejtette ki.

Már nem is olvas...

A hét elején Bruce-t Los Angelesben látták egy ritka nyilvános megjelenésen. A nyugdíjas színész fekete kapucnis pulóvert viselt, miközben egy fekete jármű anyósülésén ült.

Glenn Gordon Caron, aki a Moonlighting című sitcomot készítette, amelyben Bruce szerepelt, a múlt hónapban szívszorító vallomást tett barátja állapotáról.