Samantha nehezményezte Meghan megjegyzését, valamint azt is, hogy a sussexi hercegné azt mondta, nem is igazán ismeri őt. A bíró márciusban elvetette az ügyet, de a következő hónapban Samantha — aki Meghan apjának, Thomasnak a legidősebb lánya — a per újrafelvételét kérte, Meghan pedig azt, hogy ezt a kérelmet utasítsák el, ugyanis semmi létjogosultsága nincs. Most azonban elképzelhető, hogy újratárgyalják az ügyet, amelyen Meghannak nem kell megjelennie.

Meghan Harry herceggel kötött eljegyzése, majd házassága óta Samantha számtalan tévé- és rádióinterjúban szerepelt. Azt állítja, hogy gyermekkorukban Meghan elmondásával ellentétben közel álltak egymáshoz, gyakran segített Meghannek a házi feladatában, és közösen jártak vásárolgani is - írja a Daily Mail.

Miután Meghan sikeres színésznő lett, már nem volt ideje nővérére, a kapcsolatuk már nem volt szoros, de Samantha szerint semmiféle viszály nem volt köztük. Azonban amikor Meghan randevúzni kezdett Harry herceggel, Meghan ellenséges lett Samanthával és apjával, Thomassal — áll a beadványban, amelynek első változatában Samantha azt állította, Meghan szándékosan rágalmazta őt és hazugságokat terjesztett gyerekkoráról a kapcsolatukról.