Néhány évvel ezelőtt a szakemberek – legalábbis egy részük – úgy vélte, a tojás, pláne ha sokat fogyasztunk belőle magas koleszterinszinthez és emiatt szív- és érrendszeri megbetegedéshez vezet. Azóta ezt az ételt rehabilitálták, sőt, néhány étkezési irányzat, mint például a ketogén diéta képviselői úgy vélik, nincs olyan mennyiségű tojás, ami egészségtelen lenne. Most dietetikusok mondták el a véleményüket arról, hány tojást is kell megennünk hetente ahhoz, hogy a jótékony hatásait maximálisan kihasználjuk.

A jelenlegi hivatalos álláspont szerint a tojás tápláló, fehérjében gazdag, alacsony kalóriatartalmú tápanyagforrás, így az egészséges, kiegyensúlyozott fogyókúra kiváló része lehet. Ezt vallja Dr. Carrie Ruxton dietetikus is, aki szerint a tojásnak az étrend alapvető részét kell képeznie. Számos nagyszerű egészségügyi előnnyel rendelkezik, és hatalmas segítség a fogyásban – jelentette ki.

A felmérések szerint a britek átlagosan mindössze négy tojást esznek meg hetente.

A változatos és kiegyensúlyozott étrend keretében heti 7-14 tojás bevitele előnyös lenne a legtöbb ember számára. Sok benne a vitamin, az ásványi anyag és a fehérje is, amely mind szükséges az izomtömeg megtartásához – ami az ötven felettiek esetében kardinális kérdés – és a diéta alatti teltségérzet elősegítéséhez – foglalta össze Ruxton ajánlását az Express.

A vizsgálatok során az is kiderült, hogy sokkal több egészségi előnnyel jár a tojás, mint a gabonafélék fogyasztása, és azt is megállapították, hogy aki a nap első étkezéséül tojást választ, az később is ritkábban nyúl gyorsételekhez és kevésbé lesz éhes, így tökéletes választás azoknak, akik fogyni vágynak.