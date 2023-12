Bátor, elhivatott, tántoríthatatlan. Az anyák megmentője. Semmelweis Ignácot mi már csak így ismerjük, hiszen csakis a munkájának élt. A bécsi szülészeti klinikán azonban őrültnek hitték, nem támogatták elmélete bizonyításában sem, pedig eközben egyre nőtt a súlyos láz után elhunyt anyák száma.

De mégis mi okozhatta a fertőzést? Valóban az orvosok voltak a gyilkosok? És hogyan találta el Ámor nyila Semmelweist? Minden szabályt megszegett, csak az életükért küzdő anyák lebegtek a szeme előtt. És persze az a bizonyos szülésznő.

2023. november 30-án került a mozivászonra itthon is Koltai Lajos rendezésében a Semmelweis című magyar, életrajzi dráma. Az Egyesült Államokban hatalmas sikert aratott a nagyjátékfilm. Az amúgy történelmileg hiteles filmbe fiktív szálakat is fűztek, ilyen volt Semmelweisnek a szülésznő iránt érzett szerelme is. Ez a szál fontos volt, többek között azért, hogy a történet szerethető, könnyebben befogadható legyen.

De miért pont Semmelweis?

Semmelweis Ignácnak nem csak filmszakmai, hanem személyes jelentősége is van számomra – emlékezett vissza Lajos Tamás producer.

„A film ötlete bő két évvel ezelőtt született meg, mikor Vida Józsi egy baráti beszélgetés során megkérdezte tőlem, hogy miért nem Semmelweis életútja lesz a következő történetünk. Ekkor mintha villám csapott volna belém, és itt jelent meg a személyes szál. Én tizenegy éves koromig, szülész-nőgyógyász nagyapám mellett, gyakorlatilag a pécsi szülészeti klinikán nőttem fel" – folytatta.

Lajos Tamás producer elmondása szerint Koltai Lajos nem engedett most sem maximalizmusából, azonban barátságban, jókedvben, szeretetteljes hangulatban telt a forgatás, nem nagyon voltak konfliktusok. Ez egészen kivételesnek mondható ezen a pályán.

„...Már akkor éreztem, hogy ez egy felemelő, közös út lesz"

Felhívott Koltai tanár úr egy keddi napon és megbeszéltük, hogy csütörtökön találkozunk. Teljesen véletlenül szerdán is összefutottunk egy színházi előadáson. Elkezdődtek a találkozások és beszélgetések, majd Katica is ott volt mellettünk. Nagypéntek volt, amikor elmondta, hogy velünk képzeli el a szerepet. Már akkor éreztem, hogy ez egy felemelő, közös út lesz – nyilatkozta Vecsei H. Miklós.

A színész állítása szerint Koltai tanár urat csak a film érdekelte. Nem foglalkozott azzal, hogy mi lesz az ebéd, nem érdekelte az sem, hogy mi történt tegnap a politikában... csak az, hogy a következő jelenet hogyan fog megszületni.

„Ez olyan történet, amiért az utolsó utáni másodpercig harcolnunk kellett"

Nagyon meleg volt, nyár közepén forgattunk. Az első napokban 48 fokot mértek a Tűzoltó utcai előadóteremben, ahol volt 150 statiszta és Koltai tanár úr bírta legjobban. Fel volt pörögve, nagyon inspiráló volt, hogy ennyi energiája van. Maximalista és nyughatatlan, viszont emellett nagyon kedves volt velünk, iszonyúan figyelt arra, hogy mi lelkileg és szellemileg egyben legyünk és jól érezzük magunkat. Teljesen egyedülálló, hogy ilyen sok támogatást kaptunk tőle... Mindig próbált minket megnyugtatni és energiát adni – idézte fel Nagy Katica.

„A történet nagyon megterhelő, nehéz is róla rendesen beszélni. Ha egy színész megismeri a karakterét és a történetét, a forgatás hónapjaiban fontosabb lesz ez a karakter, mint ő maga... Ez egy olyan történet, amiért az utolsó utáni másodpercig harcolnunk kellett" – tette hozzá Vecsei H. Miklós.

Semmelweis naplójából is merítettek

A kellékesek és a berendezők eszméletlen munkát végeztek. Semmelweis naplójából kiderült sok minden, például az orvos lerajzolta az egyik szülészeti eszközt, amelyet a kellékesek el is készíttettek fémből.

Az én kabátom, amit végig viselek a filmban, például egy korabeli, egy 1847-es darab. Ha egy ilyen kabátot felvesz a színész, akkor a szerep egy jó nagy részét is magára veszi már vele, anélkül, hogy bármit csinált volna – fejtette ki Vecsei H. Miklós.

„...katartikus volt"

A színészek elmondásából kiderült, hogy a munkacím a A láthatatlan gyilkos volt. A stáb krimibe képzelte magát. Hamar jöttek a szülőszobai jeleneteket. Húsz néhány hetes kisbabával forgattak, a kamerák mögött ott álltak az édesanyák. Nagyon kellett vigyázni rájuk.

Az a pillanat, amikor a színésznő tényleg átéli a szülést, én pedig a lábai közül kiemelhettem az üvöltő, véres kisbabát, aki ránk nézett, felejthetetlen. Ez megértette velem, hogy itt nem arról van szó, hogy láthatatlan gyilkos után kutatok, hanem maga a szülés aktusa olyan volt, mint egy szerelembe esés a baba és az anyukája iránt. Katartikus volt. Megértettem, hogy itt nem az van, hogy én egy kórt keresek, hanem őket szeretném megmenteni. A kór szinte másodlagos – magyarázta a Semmelweis karakterébe bújt színész.

Ezzel lehet utat találni a nézőkhöz, hiszen mindenki elveszít valakit az életében, akit iszonyatosan szeret. Ennél pokolibb érzés a világon nincs.

És akkor hogyan is érez egy szülésznő?

Szülésznő szerepébe bújni nagyon felelősségteljes vállalás. Volt mellettünk a forgatáson kihelyezett bába. Rengeteget mesélt arról, hogy a munkájuk mennyi felelősséggel és feszültséggel jár. Maga a világrajövetel a segítőnek is extázist okoz. Rengeteget segített, hogy az elején ennyi segítséget kaptunk – emlékezett vissza Nagy Katica.

„Életemben nem fogtam még csecsemőt a forgatás előtt, a filmben négyhetes babákkal dolgoztunk. Az elején rettenetesen meg voltam ijedve, hogyan tudok bánni velük. Aztán valahogy egy pillanat alatt belejöttem. Szerintem ez egy nőnél ösztönösen kialakul" – folytatta.

„Olyan lehetőség volt, ami nagyon nagy ajándék egy színésznek, ha megadatik neki"

A bábát alakító színésznő számára még most is nagyon intenzív élmény azokra a jelenetekre visszaemlékezni, ahol nehéz körülmények között forgattak. Forró nyár volt, a filmben pedig őszt jelenítettek meg, így az időjáráshoz képest túl melegen voltak öltözve.

Végigcsináltuk, de megszenvedtük, viszont most visszaemlékezni már nagyon jó. Nagy kedvencem még az árvaházi jelenet a film végén. Egyrészt a testvéremmel való kapcsolatomban ott jön ki, hogy mennyire szeretjük egymást, hogy mennyire összetartozunk, másrészt pedig a Semmelweisszel való kapcsolatunk is itt teljesedik ki. Ez egy nagyon intenzív lelkiállapot, amire büszke vagyok, ki tudtam hozni belőle a maximumot. Sok helyzetben elég kritikus vagyok magammal szemben, de ott nagyon elégedett voltam – idézte fel kedvenc jelenetét Nagy Katica.

„Amellett, hogy nagyon sokat tanultam a rendezőtől, hatalmas élmény is volt ezekkel a színészekkel, ezzel a csodálatos stábbal dolgozni. Rengeteg mindent adott. Emellett egy olyan lehetőség volt, ami nagyon nagy ajándék egy színész pályáján. Csodálatos élmény visszaidézni a forgatás hónapjait" – mondta el a színésznő.