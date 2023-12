A karácsony előtti hetek nem csupán örömről és lázas készülődésről szólnak: adódhatnak és adódnak nehézségek is. Most pedig még a nagy ünnepi pörgés előtt le lehet lassulni egy kicsit, van idő beszerezni a családunknak a karácsonyi ajándékokat is kapkodás nélkül. Az Ikrek semmiképpen ne most hozzanak meg nagy döntéseket, a bolygóállások most inkább annak kedveznek, hogy átadják a gyeplőt. A Bikák pedig most kiélvezhetik a családjuk szerető támogatását: ezen a héten a szerencse fiainak érezhetik magukat.

KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

Nem sok üres járat lesz a hétvégén. Mindketten szeretnétek látványos haladást elérni a takarításban és készülődésben. Ezt hétfőn a munkahelyen pihenitek ki. A hét során minden és mindenki lelassul, ami nektek is a legjobbkor jön. Ennek köszönhetően egymást sem fogjátok sürgetni, sőt lesz időtök leülni egyeztetni. Tegyétek meg, mielőtt káosz lenne!

Szingli Kos

A hétvége kedvedre való lesz, mert végre látványos eredményt érsz el. Aztán te magad is meglepődsz, hogy a többiek, mintha megvilágosodtak volna, mert senki sem kapkod. Ennek örömére neked is le kéne lassulnod. Mi lenne, ha mindent kényelmes tempóban intéznél? Kiderülhet, hogy így is lehet dolgozni. Ez nem csak rád lesz jó hatással, hanem a környezetedre is.

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

A hétvégétek már megint a család körül forog. Ne bánjátok! Jó, hogy van családotok. Hétfőtől téged megszáll a béke. Egy csodálatos bolygóháromszög áll össze az égen hétfőtől péntekig, amely stabilitást, szerencsét és eredményeket hoz. Amikor te kiegyensúlyozott vagy, akkor a kapcsolatotok is az. Ez most, az ünnepek előtt igazi ajándék mindkettőtöknek.

Szingli Bika

December első hétvégéje már megint a családról szól. Ne bánd, inkább örülj, hogy van családod! Hétfőtől irigylésre méltó helyzetbe kerülsz: egy gyönyörű bolygóháromszög áll össze az égen, ami megérdemelt elismeréseket, stabilitást, szerencsét és bókokat hoz neked. Érdekes módon ilyenkor többen keresik a társaságodat, és olyanok is válaszolnak, akik eddig nem tették meg...

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

Fogadd el, és ne lázadj! Hétvégén és a hét során is a szerelmed irányít. Nem azért, mert béna lennél, hanem mert most neki több flottabb és gyorsabb megoldása van. Természetesen beleszólhatsz, és elmondhatod a véleményedet. Attól, hogy pörög, még figyel rád, sőt kíváncsi a meglátásaidra. Szóval semmi okod a sértődésre...

Szingli Ikrek

Dőlj hátra, mert sem a hétvégén, sem a héten nem te döntesz. Persze van, amiben neked kell döntened, de a dolgok többségében mások veszik kezükbe a kormányt. Ha nem feszülsz meg, akkor élvezheted is ezt. Hétfőtől péntekig egy nagyszerű bolygóháromszög azt javasolja, hogy a rutin dolgokkal haladj, és a nagy volumenű ügyeket halaszd későbbre.

A többi jegy heti szerelmi horoszkópját itt olvashatod el.