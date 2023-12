Dan Buettner, aki a világ leghosszabb életű embereit tanulmányozta, megosztotta, melyik az a négy étel, amit soha nem szabadna ennünk (vagy innunk). A legtöbb megfigyelését kutatások is alátámasztották.

Dan Buettner a világ leghosszabb életű embereinek tanulmányozásával jutott arra a következtetésre, hogy mik azok az élelmiszerek, amiket teljesen el kellene hagynunk, hogy elkerüljünk betegségeket és minél tovább éljünk. Ő alkotta meg a kék zónák kifejezést – erről itt írtunk bővebben – , amelyben a világ öt olyan pontjáról ír, ahol a lakosok nagy része megéri a 100 éves kort. Miután tanulmányozta Okinawa, Szardínia, Nicoya, Ikaria és Loma Linda népességét, levonta a konzekvenciákat, amelyeket meg is osztott.

Nézzük Buettner listáját, avagy, hogy melyik élelmiszereknek nem szabadna átlépniük az otthonunk küszöbét!

1. Cukros italok

A cukrozott italok technikailag nem élelmiszerek, mégis Dan listájának élén álltak. Hogy miért? „Az édesített italok a finomított cukor első számú forrásai" – szögezte le.

A nagy mennyiségű cukor rombolja az egészséget, kezdve a súlygyarapodástól és a gyulladástól a cukorbetegségig és a magas vérnyomás kockázatáig – sorolta.

Dr. Frank Hu, a Harvard TH Chan Közegészségügyi Iskola táplálkozástudományi professzora szerint mindezek összefüggésben állnak a szívroham és a stroke fokozott kockázatával.

Mindez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem szabad cukrot fogyasztani, de az édességeket és sütiket tartogassuk az ünnepi alkalmakra – javasolja Dan. A kék zónák lakóiról ezt írja: szándékosan esznek cukrot és nagyon ritkán, nem pedig megszokásból vagy véletlenül.

2. Szalonna és kolbász

A feldolgozott húsok – bármi, amit pácolással, sózással, füstöléssel, szárítással tartósítottak – szintén szerepelnek Dan listáján.

Ide tartoznak az olyan népszerű reggelik, mint például szalonna és a kolbász, de a sonka és a szalámi is tiltólistás Buettnernél.

Ez alátámasztják kutatások is, amelyek összefüggést találtak a feldolgozott hús fogyasztása és a bélrák kockázata között. A norvégiai Bergeni Egyetem tudósai szerint a feldolgozott húsok és a cukros italok elhagyása egy évtizeddel meghosszabbíthatja a várható élettartamot.

3. Csomagolt édességek

A becsomagolt édességek harmadik helyen álltak Dan tiltott ételeinek listáján. Ezek a finomságok gyakran nagymértékben feldolgozottak – ami azt jelenti, hogy számos olyan összetevőt tartalmaznak, amelyeket nem használuk otthon főzés közben –, és tele vannak zsírral és cukorral.

A kutatásokok összefüggésbe hozzák az ultrafeldolgozott élelmiszereket a betegségek, köztük az elhízás, a szívroham, a szélütés, a rák, a 2-es típusú cukorbetegség és a demencia megnövekedett kockázatával.

4. Sós rágcsálnivalók

A sós, ropogós rágcsálnivalók rettenetesen hízlalnak.

Ha nassolni akarunk, a legjobb a dió, de a mandula, a földimogyoró, a brazil dió, a kesudió is szuper lehet, de naponta ezekből is csak pár szemet együnk – Idézi Dant a The Sun.

Tanulmányok kimutatták, hogy sóban gazdag étrend növelheti a 2-es típusú cukorbetegség, valamint a magas vérnyomás kockázatát.