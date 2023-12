A háromgyerekes Catherine soha nem felejti el azt a karácsonyt, amikor úgy döntött, változtania kell az ünnepek megszervezésében és lebonyolításában.

„2016. december 25-e volt, és este olyan fáradtan rogytam le a férjem, Paul mellé, hogy kis híján elsírtam magam. Soha többé nem lesz ilyen karácsonyunk mondtam neki. Ahelyett, hogy élveztem volna az ünnepet, kiégettnek éreztem magam. Egész nap feszült voltam, aggódtam, miként viselkednek majd a gyerekek, vagy hogy balhé tör ki, hogy nem eszik meg a pulykát... Ezt még valahogy tudtam is volna kezelni, de az ünnepi előkészületek, a vásárlás és a főzés addigra teljesen kikészítettek. Megjöttek a vendégek, ott volt a három gyerek, egész este le se ültem. Még aznap éjjel tollat ragadtam, és leírtam az egész estét, hogy a követező évben emlékeztessem magam, hogy mit nem akarok. 2017-ben már úgy telt a karácsony, hogy élveztük, és amikor beszélgettem erről másokkal, elmondták, ugyanazt a kiégett ürességet érzik, amit korábban én is megtapasztaltam. Meglepő volt, hogy mennyire egyszerű ezen változtatni, és mivel meg akartam osztani másokkal is, 2018 decemberében megtartottam az első karácsonyi mesterkurzusomat, amin harmincan vettek részt. Közösen lépésről lépésre terveket dolgoztunk ki annak érdekében, hogy az ünnepi időszakunk kellemesebben teljen" – idézi a The Sun Catherine-t, akinek a következők a tippjei a nyugodt karácsonyért.

1. Írd fel az aggályaidat

Jegyezz fel mindent, ami aggaszt vagy szorongással tölt el a karácsonnyal kapcsolatban. Legyen az az ajándékvásárlás, a főzés vagy a céges buli és a vendégség. Aztán azt is írd le, hogy miként szeretnéd magad érezni az ünnepek után. Mi az, ami fontos ahhoz, hogy meghitt nyugodt legyen a karácsonyod és ne fáradtabban folytasd a hétköznapokat, mint amilyen előtte voltál.

2. Nem kell millió ajándék

Ajándékozni öröm, ám mindenki ismer olyan történetet, amikor sok baj forrása, ráadásul sokszor kidobott pénz. Állapodj meg a családtagjaiddal egy összegben, aminél drágább dolgot nem vesztek egymásnak. Pénzt és időt is megspórolhatsz, ha csak azokak veszel ajándékot, akikkel együtt töltöd az ünnepet. A legjobb, ha az a megegyezés születik, hogy csak a gyerekek kapnak ajándékot, a felnőttek pedig nem vásárolnak egymásnak. Általában ezt senki nem meri kezdeményezni, ám mindenki örül annak, hogy kevesebbet kell vásárolnia. Az is hasznos lehet, ha nem mindent az utolsó pillanatban szerzünk be. A karácsonyt tremészetesen meg lehet ünnepelni a barátokkal is: üljetek le egy forró csokira vagy forralt borra, beszélgessetek, érezzétek jól magatokat.

3. Nem kell mindenkit meghívni és nem kell minden meghívást elfogadni

Csak azért, mert a múltban megtettél egy négyórás oda-vissza utat az unokatestvéréred karácsonyi bulijába, ez nem jelenti azt, hogy újra meg kell tenned. Karácsonykor sincs végtelen időnk, és nagyon fárasztó, ha rohangálásból áll az ünnep. Természetesen senkit nem kell megbántani, javasoljunk egy karácsony utáni vagy januári találkozót, és ragaszkodjunk ehhez.

4. Gondold át, mi a fontos

Ha a pulyka sütése már előre aggodalommal tölt el, ne süss pulykát, akkor sem, ha ez a szokás. Ha eddig minden évben volt halászlé, nem dől össze a ház, ha most nem lesz. Nyugodtan mondd el a meghívott vendégeidnek, hogy szívesen látod őket, de egyszerűbb menüsor lesz, mint a korábbi években. Megoldás lehet, hogy mindenki más fogást készít, te a főételt, egy vendég hozza a sütit, a harmadik az előételt. Ez mindenkinek nagy könnyebbség.

5. Nem kell, hogy a gyerekek végigüljék a vacsorát

MInden gyerek unja, hogy ha étkezés után is ott kell ülnie az asztalnál. Engedjük meg nekik, hogy ha jóllaktak, mehessenek játszani. Nekik ez öröm lesz, nekünk könnyebbség. És ha már az ajándékokról beszélünk, érdemes megemlíteni, hogy a gyerekek ajándékát is érdemes redukálni. Válasszuk ki, hogy mi az, aminek igazán örülnének, és kerüljön az az egy dolog a fa alá.

6. Csökkentsd az elvárásaidat

A legjobban megszervezett ünnepbe is csúszhatnak bakik. Van, ami tökéletesen sikerül és van, ami nem. Ha odaég egy étel, az még nem tragédia. Remélhetőleg azonban lesznek szép pillanatok is, sőt, ezekből lesz több, és ez éppen elég.

7. Ne hasonlítsd a te karácsonyodat a közösségi médiában látottakhoz

Bár az Instagramon csodás karácsonyi asztalok, dekorációk és boldog pillanatok ezreivel találkozunk, ne ez legyen a fokmérője a te ünnepednek. Egyrészt nem tudhatod, hogy az elkészült fotók mögött mi rejlik, másrészt minden ételnél, dekorációnál fontosabb az együtt töltött idő, a nagy beszélgetések és a pihenés.

8. Készülj a következő évre

Mielőtt elpakolnánk a díszeket januárban, szánjunk egy pillanatot arra, hogy elgondolkodjunk és jegyezzük meg, mi működött jól idén és mi nem. Ami klassz volt, azt őrizzük meg, ami pedig nem sikerült olyan jól, azon még van idő csiszolni.