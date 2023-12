A karácsonyi ajándékok becsomagolása szép ráhangolódás az ünnepre, ugyanakkor nem stresszmentes a feladat. Szeretnénk, ha tökéletesen sikerülne, de nehéz dolgunk van akkor, ha nem szabályos alakú a tárgy, amit be kell vonni. Szerencsére azonban vannak ennek is szakértői, akik meg is osztják a tudásukat, hogy a karácsonyi előkészületek egy kicsivel nyugodtabban teljenek. Íme, három változat arra, hogy könnyen csomagoljuk be a furcsa alakú tárgyakat is.

