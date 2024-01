Az emberiség továbbra is ész nélkül éli fel a bolygó nyersanyagkészletét, egyáltalán nem törődve annak pótlásával. Eközben elképesztő nagy mennyiségben termelünk olyan hulladékhalmokat, amelyek igen csak fenyegetik anyatermészetünket. Az élhetőbb rendszerben lehet, hogy nem lenne ennyi technikai fejlesztés, kütyü, és még sok minden más, viszont lehet, hogy egy élhetőbb világban nem is lenne szükség ezekre. Habár nem tudunk rálátni az esőerdők kiirtására, a fák kivágására, sem a hatalmas szemetelésre világszerte, azért mutatunk néhány elrettentő példát arra, hogy mit is jelent az élhetetlen város, amit mi emberek okoztunk.

Kína - Linfen

Kínában a hatalmas szénbányák okoznak mérhetetlen légszennyezést, de ami még ennél is rosszabb. azok az illegális szénbányák. Ugyanis nem követnek semmilyen kibocsátásra vonatkozó szabályrendszert. Íme, a világ legpiszkosabb városa, Linfen. A bányák mellett az intenzív ipari termelésének köszönheti ezt a csodálatos címet az égetett szén füstje miatt.

India - Sukinda

A króm bányászatnak köszönhetően a világ legpiszkosabb ezüstérmese nem más, mint a Kínában lévő Sikunda városa. Ennek oka a rengeteg króm, amit később a bőr megmunkálásához használnak fel. Amikor látunk egy-egy bőrkabátot a bolti kirakatban, azért ez jusson eszünkbe, mielőtt megvásárolnánk.

Mexikó - Mexikóváros

Mexikóváros hegyekkel és vulkánokkal van körülvéve, éppen ezért földrajzi adottságai nem tesznek jót a levegő minősítésének. Az ipartelepek és a sok millió autó füstje miatt olykor levegőt sem lehet kapni az utcán, ezért vannak, akik napokig ki sem mozdulnak otthonról! Ezek mellett pedig az elszaporodott bűnözések és a természeti katasztrófák sem tesznek túl jót az elképesztően zsúfolt területnek. Ezek miatt a szennyeződések miatt el is nyerte a világ legkoszosabb harmadik városa címet.

Kalifornia - Fresno

A kaliforniai Fresno Észak-Amerika egyik legpiszkosabb városa. Az ország legszennyezőbb levegője címet is a magáénak tudhatja, nem is csodálkozunk. A völgyben meghúzódó várost három oldalról ölelik körül a hegyek, ezzel az autók és gyárak által kibocsátott károsanyag lényegében bent ragad. És ha esetleg ez még nem lenne elég, irreális mennyiségű növényvédő- és gyomirtószert vetnek be, melyek idővel mind az alsó vízrétegekbe szivárognak. Emiatt mára az ivóvíz minősége annyira leromlott, hogy a várandós kismamáknak tilos inni belőle.

Texas- Houston

A texasi Houstonban található az USA legnagyobb olajfinomító -és vegyi üzemtelepe, ami évente több, mint 9 millió kilogramm mérgező anyagot bocsát ki a levegőbe. Nem hangzik jól, ugye? Ez már önmagában borzasztó adat, de még így is csak az ötödik helyet kapta meg a világ legpiszkosabb városai között.

Látható tehát, hogy az ipari termelés, a mérhetetlen technikai kütyük kivitelezése és a ruhatermelés igen csak felemészti anyatermészetünk kincseit. Éppen ezért fokozottan meg kellene próbálnunk ügyelni vásárlásunkra, mert egy-egy ötvenedik ugyanolyan darabbal ezekhez a borzalmas folyamatokhoz mi is hozzájárulunk.