Jodie Foster őszinte véleményét osztotta meg egy interjúban arról, hogy szerintem ilyen a Z generáció tagjaival - a nagyjából az 1990-es évek közepétől-végétől a 2000-es évek közepéig született korosztály - együtt dolgozni, és nincs túl jó véleménnyel a többségükről: szerinte idegesítőek.

"Nagyon idegesítőek, különösen a munkahelyen. Azt mondják: Nem, ma nem érzem magam jól, inkább 10:30-ra jövök" - véli a színésznő, aki szerint a nyelvtani hibáikat sem ellenőrzik. Persze akad olyan képviselője is a generációnak, akivel elégedett a színésznő: Bella Ramsey-t - aki a Last of Us és a Trónok harca című sorozatokban szerepelt - megdicsérte hozzáállása miatt - írja a Metro.