Vegyünk csak egy átlagos példát. Sétálunk az utcán, egy helyi iskola felé közeledve. Velünk szembe fiatalok jönnek, de már messziről sem lehet megállapítani, hogy tizenévesek vagy inkább a harminchoz közelednek.

Kérdem én, rendjén van ez így?

A korai felnőttes kinézet, a felnőtt, női attitűdöket magukra erőltető kamaszok jelensége magában hordozza egy életszakasz kimaradását.

A felnőtté válás egy természetes folyamat, amely önmagunk kereséséről szól, kicsit még gyerekek, kicsit már felnőttek vagyunk ebben a korban. Felgyorsult a világ, mindenki mindenkivel versenyzik és életünk részévé vált a közösségi média is. Miért van ez ekkora kihatással a tizenéves korosztályra? Mik azok a látványos változások, amelyek a Z és Alfa generáció velejárói? A témában dr. Csák Annamáriával, gyermekklinikus szakpszichológussal és pszichoterapeutával beszélgettem.

Magassarkú csizmák

Napjaink tizenéves lányai előszeretettel viselnek magassarkú csizmákat, hisz úgy gondolják, ebben vonulva nőisebbek lehetnek a másik nem szemében. Itt gondolhatunk a mindenki számára jól ismert "anyuka cipője" jelenségre. A legtöbb kislány már jóval 10 éves kora előtt vágyik arra, hogy anyukája magassarkú cipőjébe bújhasson.

Ez egyfajta azonosulás, a kislányok mindig felpróbálják a pörgős szoknyát, a magassarkú cipőt. Ez mindig is így volt, csak tudják, hogy majd, ha felnőnek, akkor fognak így kinézni . Nem lenne szabad a fantáziát összekeverni a valósággal. Az utcán vagy az iskolában nem úgy kell kinézni, mint egy szórakozóhelyen. - meséli Annamária.

Azzal, hogy felpróbálják anyuka cipőjét, és látják szerepelni a tizenéves szereplőket alakító felnőtt színésznőket a Netflix sorozatokban, filmekben, ezzel azt gondolják, hogy nekik is felnőtt nőknek kell kinézniük.

Arról nem is beszélve, hogy az orvosok, ortopéd szakemberek azt mondják, hogy manapság sokkal több egészségügyi problémájuk van a tizenéveseknek. Ilyenek például a gerinc problémák, sok bütyök, begyulladt sarok stb..

Nem meglepő, hogy ez is egyfajta üzenetet hordoz, érzelmeket társítanak ehhez a kinézethez.

Igazából számukra ez önbizalmat ad, a magassarkú cipő egy szexi, nőies kiegészítő, amitől vonzó lesz a láb. Üzenhetik vele azt, hogy én már felnőtt vagyok, hódítani akarok.

Prémium kategóriás márkák viselése

Nike, Adidas, Michael Kors és Apple. Pár márka, amik egy átlag, magyar ember számára elérhetetlennek tűnhetnek. Meglepődve szemlélhetjük viszont, például a legújabb Apple termékeket tizenévesek kezében. Hogyan lehetséges ez? - gondoljuk.

A gyerekek teljesen más értékrenddel rendelkeznek manapság. Nem is biztos, hogy abban nyilvánul ez meg, hogy felveszi az anyukájától kapott Michael Kors terméket, hanem abban, ahogy mindenhez is hozzááll a gyermek azzal a szemlélettel, ami abból következik, hogy ilyen termékeket hord.

Ezektől ő felsőbbrendűnek tartja magát, más "kasztban" érzi magát, mint a nála szerényebb anyagi helyzettel rendelkező szülők gyermekei.

Egy idő után már követelőznek otthon ezek a gyerekek és nem is fogadják el azt a kevésbé márkás terméket szüleiktől, amit felajánlanak. Sokan bántják is egymást, lenézik, ha a másik nem ilyet hord. Így ezek a gyerekek kevesebbnek érzik magukat emiatt. - magyarázza Annamária.

Igen ám, követelőzik a gyermek. Na de miért veszi meg neki a szülő?

A manapság divatos nevelési elvek hatására a szülők túlzottan engednek a gyerekek kéréseinek, nem szeretnék őket traumatizálni. Mindent megvesznek nekik, amire vágynak, még akkor is, ha ez meghaladja az anyagi lehetőségeiket. Később ezzel visszaélhet a gyermek. Esetleg ezekkel a drága ajándékokkal szeretnék pótolni a szeretetet, az odafigyelést, a gyerekekkel töltött idő hiányát.

A szülők sokkal több állást vállalnak, vagy próbálnak megfelelni az irreális elvárásoknak a munkahelyen, hiszen a megélhetés nehéz, ezáltal kevesebb minőségi időt tudnak gyermekeikre fordítani. Nem megoldás, de saját maguk lelkiismeretfurdalását enyhítik ezzel, ha ezeket a termékeket megvásárolják egy-egy mosolyért vagy érdek "pusziért" cserébe.

Vannak olyan szülők is, akik úgy gondolják, hogy így kell kinézni. Ők maguk is így néznek ki, hiszen így kapnak munkát, vagy így tudnak "elkelni" a piacon. Éppen ezért szeretnék, hogy gyermekük is őket kövesse, akkor lesznek sikeresek. - fejtegeti a szakértő.

Kérdéses, hogy ez a hozzáállás mit szül a jövőben. Vannak ugye az átlagnál jobb anyagi helyzetben élő családok, ott a gyermek felnőtté válása után sem lesz probléma az anyagiakkal. Vannak azonban átlagos családok, akik addig "ellátják" a gyermeket, ameddig nem lesz keresete és iskolába jár. Utána azonban olyan munkahelyet kell a fiatalnak találni, ahol olyan magas fizetést kap, hogy tudja finanszírozni azt a életszínvonalat, amiben eddig élt. Természetesen nem mindig sikerül, ez pedig könnyen depresszióhoz, szorongáshoz, elakadásokhoz vezethet.

Mély dekoltázs - kivágott blúzok, pólók

A női mell évszázadok óta a csábítás szimbóluma. A szexualitás erősen megjelenik a mély dekoltázsú felső ruhadarabokban, hiszen ilyen blúzok viselésével, a nő ezzel felhívja a figyelmet magára. Éppen ezért lehet erkölcstelen és kihívó, ha egy tizenéves hord ilyen felsőket.

Úgy gondolom,hogy a szülőnek mindenképpen feladata felhívni gyermeke figyelmét arra, hogy az öltözködési stílus egyfajta üzenetet hordoz a másik nemnek. Azt üzeni, hogy az illető nyitott bármire, ami nem feltétlen igaz kiskorú lányoknál, fiúknál is ez nagyon veszélyes tud lenni.

Az is fontos, hogy a belső értékekről beszélgessenek, még akkor, ha a gyerek nem abban az időszakában van, amikor mindent elfogad, amit a szülő mond. Ha akkor nem is gondolkodik el rajta, unja, sőt ellenérzéseket vált ki belőle, de lehet, hogy később érettebb fejjel mégis azonosulni tud azokkal az értékekkel, amit a szülei képviseltek.

A kislányok azt gondolják, hogy akkor érnek valamit, ha ők szuper nők már tizenévesen is. Felhívják magukra a figyelmet, holott nem biztos, hogy az egyéjszakás kalandot keresik, leginkább csak egy ártatlan közös sétát vagy vacsorázást szeretnének a kiszemelttel. A kortársak értékítélete a lényeg és nem a szülőké, így valóban nehéz feladat ez a szülőnek.

Műköröm, erős smink és festett haj

Pár évtizeddel ezelőtt, sőt bátran állíthatjuk, hogy még pár éve is bármilyen körömlakk és smink használata tiltott volt. Az átlátszó körömlakk még ápolt hatást kelt, de minden másféle csicsás, színes, XL-es méretű köröm erkölcstelen egy iskolás korú kamaszlány kezén.

Ugyanezt elmondhatjuk az erős, fekete tusvonalakról a szemen és a szőkített vagy épp színesített hajakról is.

A színes haj és műkörmök mögött szintén a feltűnés és aktuális trendek követése állhat. A tinik népszerűek, vonzóak szeretnének lenni, gyakran nincsenek magukkal megelégedve, így mindenképpen "mássá" akarnak válni.

A mai fiatal generációra teljes mértékben az itt és most-nak élés jellemző.

Ezen jelenségek mind a korai kiégéshez vezethetnek. Ha huszonéves korára szinte "mindenen túl van" az illető és semmi sem motiválja már, az depresszióhoz vezethet. Ebből nehezen lehet kijönni, leginkább külső segítséggel, terápiával, gyógyszerekkel lehetséges.

Szülői neveltetés

Sok szülő szeretné, ha gyermeke felnőttesebbnek tűnne. Van, hogy idő előtt elveszi tőle játékait és nem a korának megfelelő ruhákba öltözteti.

Valószínű, hogy a szülőnek is tetszik a felnőttes viselkedés, minél előbb túl szeretne lenni a nevelésen, így hamar "felnőtté teszi" a gyermeket. Lehet, hogy a szülők maguk is meg akarnak felelni az iskola elvárásának, hogy komoly, okos gyerekük legyen, aki már nem játszik, hanem "felnőttesen" gondolkodik. Ez az egyik véglet. A másik véglet, pedig az,amikor a felnőtt gyermekként kezeli a felnőtt gyerekét is.

Sajnos az elvált szülő néha partnerként kezeli gyermekét, mindent megoszt vele, ami számára még érzelmileg túlzottan megterhelő. - meséli Annamária.

Ezáltal a gyermek kissé "koravén" lesz, hisz "fel kell nőnie" a problémákhoz. Azonban, ebből az következhet, hogy kortársai problémái eltörpülnek mindazon terhek mellett, amelyeket ő cipel.

Hazudni sem célszerű a gyermeknek, tényeket lehet mondani neki, csak nem partnerként, nem barátnőként kell őket kezelni.

Felgyorsult világ

Egy kamasz fejében hihetlen mennyiségű információ kavarog egy nap alatt, írtó sok inger éri a digitális világ és kommunikáció hatására. Ebbe a felgyorsult világba szinte beleszületett a mai generáció és muszáj felvenniük a ritmust, ahhoz, hogy "elegek" legyenek társaik számára. Ez szorongást idézhet elő és a megfelelési kényszer hatására előtörhet bennük a vágy a korai felnőtté válásra.

A lányok nemi érése is egyre korábbra tehető, ezáltal az igényük is a felnőtté és nővé váláshoz. A folyamatos versenyzés jellemzi ezt a generációt, mindenki jobb akar lenni a másiknál, szebb, okosabb, csinosabb, népszerűbb. Ehhez természetesen a közösségi média is nagyban hozzájárul.

Anyukáink, nagymamáink generációja sokkal később került a kamaszkorba. Abból is látszik, hogy a menstruációjuk később jött meg. Manapság már 10 éves korban eljön ez a nagy változás. A szülők igyekeznek mindent megadni gyermeküknek a táplálkozás, a vitaminok terén, ami régebben nem volt jellemző. Ez viszont csak a biológiai fejlődésre vonatkozik, a lelki, érzelmi fejlődést ezt nem követi. Sőt igen nagy a kontraszt a biológiai és intellektuális fejlettség és az érzelmi fejlettség között.

TikTok trendek és a közösségi média hatása a fiatal lányokra

Az évről évre rohamosan nagyobb népszerűségnek örvendő TikTok közönsége leginkább a 10-30 év közötti korosztály. Ők azok, akik egyénre szabott, rövid videókat készítenek, követve a mindenki számára jól ismert trendeket. A felhasználók a For You szekcióban minden olyan tartalmat láthatnak, amit az ajánlórendszer kiválaszt nekik, ezek előre bejelölt érdeklődési kör és korábbi interakciók figyelembevételével alakulnak ki.

A TikTok, az Instagrammal ellentétben nem a tökéletességre törekszik, hanem az önkifejezésre. Azonban, ugyanúgy, ahogyan Instagramon, itt TikTok-on is befolyással bírhatnak az aktuális trendek a kamaszokra. Feltételezhetjük, hogy a 20 és 30 év közötti felhasználók által kreált táncos, sminkes videókat szintúgy szívesen megcsinálná egy tizenéves is. De ehhez, az kell, hogy ne egy kislánynak nézzen ki benne.

Én azt gondolom, hogy tényleg csak azért csinálják, mert ugyanúgy szeretnének kinézni, mint a népszerű videókban szereplő emberek. Régebben, minden lány Marilyn Monroe-ra akart hasonlítani, manapság ez már teljesen megváltozott, ma már inkább a legnépszerűbb, kedvenc influencer a példakép. - fejtette ki véleményét Annamária.

Azt hogy hova vezet mindez és hova tart majd a jövő generációja nem tudhatjuk, azonban érdemes egy másik megközelítésből szemlélni a világot.