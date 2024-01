A hivatalos ajánlások szerint legalább 1,2 liter folyadékot kellene fogyasztanunk naponta, és a legjobb az lenne, ha nem cukros üdítőket, hanem vizet innánk. Ezzel azonban sokaknak meggyűlik a baja, ezért ad tanácsokat az orvos, hogyan vehetjük rá magunkat arra, hogy inkább vizet igyunk.

"A friss citrusfélék, mint a citrom vagy a lime, fanyarságot adnak víznek. A fagyasztott bogyós gyümölcsök lehűtik és természetes édesítőszerként ízesítik a vizünket A friss uborka- és mentaszeletek azt a benyomást keltik, mintha egy elegáns gyógyfürdőben hűsölnénk" - javasolta Dr. Michael Mosley. Hozzátette, hogy a víz mindenféle dologra jó, többek között a fogyás elősegítésére is.

"Ha az étkezéshez vizet iszunk, akkor kevesebb fogunk enni, és még az elégetett kalóriák számát is növelhetjük. Tanulmányok azt is kimutatták, hogy növeli az energiaszintet és a koncentrációt. Ráadásul ingyenes" - idézi a The Sun az orvos szavait. Természetesen a vízivást is túlzásba lehet vinni: Brooke Shields kis híján belehalt a túlzott vízfogyasztásba.