Molnár Csilla Andreát 1985. október 5-én az ötven év kihagyással újra megrendezett első Miss Hungary legszebb lányának választották, később 3. helyet ért el a Máltán lebonyolított Miss Európa szépségversenyen. Mindez úgy hangzik, mint egy modern tündérmese, ám a történet még szinte el sem kezdődött, máris tragikus véget ért: Csilla öngyilkos lett.

A gimnazista lány Fonyódon élt és kozmetikusnak készült, és ha az egyik barátnője, Cseh Erika nem beszéli rá, sosem jutott volna eszébe szépségversenyen indulni. Nem is vette komolyan, de amíg osztálytársa kiesett, ő válogatóról válogatóra továbbjutott és egészen a győzelemig menetelt.

Akkoriban azt beszélték, édesanyja játéknak fogta fel az egészet, édesapja azonban végig ellenezte, hogy lánya jelentkezzen a versenyre. Úgy tudni, ezzel a mondattal engedte útjára: Menj el, legalább az első kudarc fog érni az életedben!

Csilla az eredményhirdetés előtt így nyilatkozott. Akkor még nem tudta, mivel járhat, ha megnyeri a versenyt, ahogyan más sem...



Csilla győzött ugyan, de nem tudta feldolgozni a váratlan ismertséget, népszerűséget és a mindezzel járó kötelességeket, ráadásul homályos szerződések garmadájának kellett megfelelnie - amelyekről itt irtunk -, belefáradt a szereplésbe, az ingyenmunkákba és a rosszindulatú pletykákba, például, hogy az apja vette meg neki a koronát. De azt is beszélték, hogy ágyba bújt a zsűritagokkal. Rosszul viselte azt is, hogy az apja beleszólt a magánéletébe és nem fogadta el párját, a sikeres vállalkozó Futács Károlyt, aki a mai napig nem tudta feldolgozni 20 évvel fiatalabb kedvese halálát.

A mai napig nem tisztázott, hogy valóban meg akart-e halni, vagy csak figyelemfelkeltésből vett be halálos adag gyógyszert 1986. július 10-én a családja házában. Futács korábban azt nyilatkozta, Csilla szeretett élni, a végzetes napon azonban összeveszett édesapjával, és csak rá akart ijeszteni.

Belerokkantak a gyászba, a fonyódi otthonukat is eladták

A Molnár család fonyódi családi házának aljában működött az egykori Muskátli vendéglő, ahol az akkori magyar művészvilág színe-java megfordult. Csilla halála után az édesapa szinte azonnal bezárta a vendéglőt és eladta a házat.

A szülők belerokkantak a veszteségbe, nem sokkal a tragédia után el is váltak. Fiuk - aki később azt állította, testvére nem halt meg - is rossz útra tévedt, börtönbe került, az édesapa Máltára költözött és ott is halt meg.