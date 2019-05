Rubint Réka elárulta, hogyan sikerült kisfiának, Norbikának kockásra gyúrnia a hasát.

Rubint Réka pár napja posztolt egy fotót kisfiáról, amelyen látszik, hogy Norbika nemcsak rengeteget fogyott, de alaposan ki is gyúrta magát, a hasán szépen kirajzolódnak a kockák. A fitneszlady nagyon büszke gyermekére és most a Blikknek azt is elárulta, hogyan sikerült elérniük ezt az eredményt.

„Norbi sokat beszélgetett vele a helyes táplálkozásról és arról, hogyan kell változtatni. Sportolni kezdett, a fociban is kipróbálta magát, de túl későn, ami miatt nem tudta volna behozni a lemaradását a korosztályához képest. A testnevelőtanára tanácsára próbáltuk ki a vízilabdát, ami nagyon bevált. Ezután jöttek a Larával közös crossfitedzések, a futás, és mostanában elkísér az aerobikedzésekre. Legújabb szenvedélye a tenisz, az edzője szerint nagyon tehetséges játékos.”

Rubint Réka bevallotta azt is, nagyon rosszulesett neki, hogy a külseje miatt bántották korábban a fiát.

„Az a szomorú és felfoghatatlan, hogy sokszor a felnőttek a legkegyetlenebbek. Egy növésben lévő gyereket bántanak, aki az egyik héten még csak százhatvankét centi, aztán nyúlik egy nagyot, teljesen átformálódik. Két évvel ezelőtt még nem volt jelen a közösségi oldalakon, próbáltuk védeni minden rosszindulatú megjegyzéstől, de akadtak kikerülhetetlen helyzetek, amikor az iskolában odaszóltak neki, hogy nem kockás a hasa. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez nem viselt meg engem is.”